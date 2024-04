Durante la madruga de este martes se dio a conocer el asalto del que fue víctima el estilista Jean Bohus, conocido en el mundo del espectáculo, a manos de antisociales. El profesional fue apuñalado cerca de un supermarcado y debió ser hospitalizado.

La situación ha generado reacciones de varias famosas en Chile, haciendo énfasis en la compleja situación de seguridad que vive Chile.

Una de ellas fue Daniela Aránguiz, amiga del estilista, quien a través de su cuenta de Instagram se refirió al tema.

“Estamos viviendo momentos indignantes como país. No hay seguridad. Ayer, uno de mis mejores amigos fue asaltado, a las 7 u 8 de la noche, en el supermercado. Chiquillos, eso es lo que yo no puedo entender. ¿Cómo no podemos ir al supermercado? Qué nivel de inseguridad estamos viviendo como país”, expuso.

“No se hace nada. No sé si encontraron el auto. A mi amigo le rompieron el auto, sacaron sus cosas. No les bató y lo esperaron a que llegara para poder robarle su auto. Lo del auto es algo material, pero estamos viviendo un nivel de inseguridad terrible. Yo no puedo creer cómo pude ser posible una cosa así. Qué inseguridad más grande lo que estamos viviendo como país”, agregó.

Violento asalto a Jean Bohus

Hay que señalar que Jean Bohus compartió impactantes registros en su Instagram, donde incluso se le veía apuñalado en el lugar.

“Necesito ayuda, acá, en el Jumbo de Chicureo, me robaron el auto y me acaban de apuñalar. Necesito ayuda urgente. Estoy apuñalado”, declaró.

Tras informar lo ocurrido a Carabineros, la victima fue trasladada a la Clínica Alemana, encontrándose fuera de riesgo vital.