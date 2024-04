La ex Mekano acusó directamente a la animadora de televisión de haber sido infiel con su exmarido, Francisco Kaminski, a la vez que afirmó que Andrade también se encontraba en pareja en ese entonces.

Finalmente, después de varias semanas de silencio, ⁣ Carla Jara acusó a la conductora de La Red, Camila Andrade, de ser la “tercera persona” que acabó con su matrimonio.

Fue hace dos semanas que Francisco Kaminski hizo público el quiebre de su relación de más de 7 años con Carla Jara, y pese a que él mencionó en ese entonces que el fin del matrimonio se daba “en buenos términos”, la ex Pelotón no tardó en decir lo contrario.

En otra declaración realizada solo horas más tarde, Jara afirmó que lejos de terminar “en buenos términos”, el quiebre se habría dado porque había “una tercera persona involucrada, una de sus compañeras de trabajo, por eso me molesta la mentira”, dijo en su minuto la actriz.

A partir de ello nacieron varios rumores que vinculaban a Francisco Kaminski con su compañera de labores de “La Caja de Pandora”, Camila Andrade. Por ello, la modelo realizó una declaración este miércoles donde aseveró: “Durante estas últimas semanas, he enfrentado momentos difíciles al ser objeto de difamaciones que buscan dañar mi imagen y reputación (…) Quiero dejar en claro que no he sido infiel ni tampoco soy parte de la supuesta infidelidad que se me acusa“, aseguró.

Sin embargo, en una reciente publicación realizada en su cuenta de Instagram, Carla Jara la acusó de ser la “tercera en discordia” haciendo alusión a esta declaración.

“Es lamentable que después de un mes de silencio salgan declaraciones tan pobres y tratando de defender lo indefendible. La verdad es que en Brasil me enteré por tus mensajes enviados a las 2 am a Francisco diciéndole ‘puedes hablar ahora, avísame’ y los ‘te quiero mucho, hablamos después’, etc. que tú y él tenían una relación“, dijo de entrada.

A lo que sumó: “Ahora tienes la patudez y el descaro de decir que estás pasando momentos ‘difíciles’ ¿Por qué no lo pensaste antes de andar hablando con Francisco el 12 de febrero, cuando te escribí directamente para decirte que habías arruinado mi matrimonio?”, la interpeló.

“Quienes lo hemos pasado realmente mal es esta familia, que se derrumbó después de ese día. Estoy cansada de tanta mentira y de que me quieran dejar como la celosa, impulsiva y mentirosa, cuando he estado aguantando desde esa fecha no contar nada”, aseguró Carla Jara.

Pero el escrito de la actriz no terminó ahí e incluso detalló la fecha en que los sorprendió: “El 12 de febrero, fecha en la cual esta mujer estaba en pareja y Francisco estaba casado y de vacaciones con su familia. Lástima que el plan no les salió como esperaban“.

Tras este descargo, Carla Jara adjuntó a la sección de Stories de su cuenta de Instagram la captura de un mensaje enviado en tal fecha; sin embargo, en él no se detalla el contacto. No obstante, en él la ex Mekano la acusa de ser “poco sorora” y de “coquetear con un hombre casado” a través de mensajes y en lugares de trabajo, el que cerró diciendo: “Espero que nunca más te metas en un matrimonio”.