Madre de Carla Jara envía duro mensaje a Kaminski: "Ahora no podrás odiar a tu padre"

Lorena Cádiz, madre de Carla Jara, se refirió en redes sociales a la bullada separación entre su hija y el animador y locutor Francisco Kaminski.

Mediante una “storie” publicada en Instagram, Cádiz envió un duro mensaje al otrora integrante de “Mira quién habla”, el cual tuvo eco en plataformas digitales.

“Lo que se hereda no se hurta. Francisco Kaminski #Ratas. Ahora no podrás odiar a tu padre, ya que has hecho lo mismo. La verdad siempre sale a flote”, fue el comentario que reavivó la polémica en torno a la expareja.

Cabe señalar que desde fines de marzo, luego de días de rumores, Jara y Kaminski confirmaron el fin de su matrimonio tras 7 años. Durante la relación, ambos se convirtieron en padres de un hijo en común.

El viernes, la tercera involucrada en el lío, Camila Andrade, reconoció cierta “cercanía” con el animador, todo esto en el marco de una entrevista con el canal de cable Zona Latina.

En conversación con ‘Qué te lo digo’, la animadora de “La Caja de Pandora” explicó su versión sobre los mensajes leídos por Carla Jara que la involucraron en el quiebre (fue la misma ex “Mekano” quien la apuntó directamente como responsable).

Sobre ellos, Andrade afirmó que ambos conversaban sobre darle apoyo a un amigo que pasaba por una separación. Respecto a la hora del diálogo virtual, dijo que en ese momento se encontraba en una fiesta con amigas.

“Francisco, no solamente a mí, sino que a otras personas al interior del canal nos había dicho que él se encontraba ya separado de Carla Jara… Luego de esa situación en Brasil (febrero), nosotros nos reencontramos en marzo cuando retomamos las grabaciones del programa”, aseguró Andrade.