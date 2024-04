La diseñadora chilena Ximena Olavarría llegará a Nueva York con uno de sus diseños, el cual será modelado por Tutu Vidaurre. Se trata de un evento previo a la Met Gala, que tendrá lugar el 6 de mayo.

BioBioChile tuvo acceso exclusivo a la creación de Olvarría, inspirada en ‘La Bella Durmiente’, la cual será exhibida en la fiesta conocida como ‘Sleeping Beauties: Reawakening Fashion’.

Este será producido por E! Entertainment y tendrá a tres diseñadores latinoamericanos. Junto a Ximena estarán Gustavo Pucheta junto a Fabián Paz (Argentina) y Carlos Pineda (México).

En una entrevista con BioBioChile, la artista indicó que: “Básicamente como dice la inspiración, a grandes rasgos, es extraer la reminiscencia del pasado, hablemos del siglo 18 por ejemplo. Dije ‘yo tengo que presentar algo que sea bien artístico’ y extraje el corset y la crinolina, pero ya la crinolina como en su contexto más generalizado”.

“Yo acorté la crinolina para modernizarla, darle un toque, unos aires más actuales. Y el corsé, que es siempre la vestimenta interior del vestido, lo saqué para mostrarlo, para que nuestra musa se vea con este corsé maravilloso de barras vestidas en unas cintas de falla. También está enriquecido con perlas, con cristales”, agregó.

“Y todo esto lo enmarca las flores, porque amo la naturaleza. Encuentro que es maravilloso rescatar la naturaleza, todo tipo de flores en tonos pasteles. Y para cerrar esto una gloriana, porque tiene una capucha, que va adosada hacia el en el corpiño”, siguió.

“Por eso fue confeccionado también en una tela de tul, que tiene una cierta transparencia, porque también quise jugar un poco con la sensualidad de la femineidad, de la de la mujer”, comentó.

Las apuestas de Ximena Olavarría para la próxima Met Gala

Consultada por BioBioChile, respecto a la próxima Met Gala, Ximena Olvarría apuesta por Zendaya como una de las grandes revelaciones.

“Parto por Zendaya. Ahora la tenemos con un nuevo look, ya antes estaba con su cabellera frondosa, morena, ahora está rubia, así que ¡wow! Veamos con qué nos va a sorprender esta mujer que es un ícono”, indicó.

“De pronto también podría ser Jennifer López, bien ecléctica, así que podría sorprendernos con algo. Bad Bunny, también nos puede sorprender, capaz que lo veamos con un corset, no sabemos. Hay otras como Dua Lipa, Rihanna, las Kardashian son mujeres muy versátiles”, añadió.

“Y de las personalidades como más clásicas, me gustaría ver a Nicole Kidman, a Naomi Campbell. Me gustaría verlas a todas, pero como son las que no sé si la nombré”, cerró.

Asimismo, la chilena se la jugó por uno que es bien conocido en estas tierras: el actor Pedro Pascal.

“A mí me tiene un poco como de saber qué va a pasar, pero creo que nos va a impresionar con algo como el año anterior. Él fue con un abrigo rojo para la casa Chanel, por fallecimiento de Lagerfeld”, aseveró.

“Él fue de rojo y negro, cuando la mayoría de los invitados fue de negro y blanco. Entonces fue como cuando de repente vi y me dije ‘aquí lo van a destruir’ y fue todo lo contrario. Fue como un ícono. Pero veamos qué pasa ahora, también puede ser que nos impresione con algo si tú sientes que de hecho gusta mucho”, añadió.

“Allá en Nueva York está como ahí, bien bien valorado él no solo como actor, sino también como exponente de moda, aunque él dice que él no tiene nada que ver mucho con la moda, pero sí le gusta, le gusta ese guiño”, cerró.