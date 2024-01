En una difícil prueba con productos que no a todos gustaron en el último capítulo de Top Chef VIP, Jennifer Galvarini, más conocida como Pincoya, volvió a “privarse” por la reacción de los chefs ante su plato.

A la chilota le tocó cocinar contre; una parte del estómago de las aves. Pincoya no sabía utilizar la olla a presión, por lo que no pudo concretar su idea inicial: una sopa. La exfinalista de Gran Hermano terminó haciendo un paté con la proteína; preparación que no le pareció muy apetitosa al jurado.

Cuando presentó su platillo, el chef Benjamín Nast fue el primero en probarlo. Al parecer, el cocinero terminó botando el bocado que se había llevado a la boca. “En la comida no existen matices. Las cosas están buenas, o malas, y esto está malo“, le lanzó el jurado.

Pincoya se enojó con Benjamín Nast en Top Chef VIP

Pincoya consideró que el chef le había hecho arcadas a su plato, por lo que se molestó. La chef Fernanda, por su lado, ni siquiera quiso probar el plato por considerar que estaba “mal hecho“. La juez, además, le llamó la atención a la concursante por haberla oído cantar durante la prueba.

“Yo asumo mi responsabilidad, así que si lo encuentran malo, está bien”, le contestó Pincoya a la cocinera. Sergi Arola probó la preparación, y su juicio fue también negativo.

“Estoy molesta no por irme a eliminación. Estoy molesta porque el chef Benjamín hizo arcadas, y a la comida no le deberían hacer arcadas. Pero a mí no me duele, yo soy fuerte”, declaró después la chilota cuando estaba sola frente a la cámara.

De los seis concursantes que participaron de la prueba, el jurado decidió salvar a tres por los buenos resultados que habían encontrado en sus platillos. De tal forma, se fueron a duelo de eliminación Jennifer, Paulina Nin y Carlyn Romero junto a Maxi Ferres, Raimundo Alcalde y Jordi Castell.

Tras entregarle las indicaciones de la competencia, la que consistía en trabajar con variedades de ají, Pincoya manifestó su enojo en el supermercado aseverando que no quería cocinar. Además, se molestó también porque la habían dejado en el mesón delantero. “No tenía ni ganas de estar adelante mirándole la cara a nadie”, lanzó la exchica reality.

“Saben, no tengo ganas de hacer esto“, expresó luego la concursante. “Estoy privada, no quiero ver a nadie“, aseveró. Benjamín Nast se acercó a la participante para darle ánimo, a lo que Pincoya le dijo que no lo quería ver, pero ya con un tono burlesco. A pesar de su enojo, la finalista de Gran Hermano terminó participando en la prueba, y salvándose de la eliminación.