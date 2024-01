En un adelanto del capítulo de este domingo de Tierra Brava, se pudo ver una fuerte discusión entre la chef Daniela Castro y la panelista de farándula Daniela Aránguiz por nada menos que la comida.

Si bien dentro del encierro se les distribuyen alimentos para la semana completa a los participantes, además de los productos que lleva “El Chino” a cambio de actividades o pertenencias, durante las últimas semanas se ha dado una gran cantidad de “robos” de comida desde la despensa general.

Así, varios participantes del encierro han escondido e incluso transaccionado comida entre ellos que tenían como fin ser para todos.

Por lo que se pudo ver en las imágenes fue esto lo que molestó a Aránguiz, quien se habría percatado de que Castro hacía lo mismo, pero dejando a varios compañeros sin comida, especialmente al capitán del equipo, Fabio Agostini.

Fue así que ambas comenzaron a gritarse frente a un gran mueble del sector del equipo perdedor: “Yo hablo lo que quiero, ¿Me vas a callar tú?”, se le oye espetar a Aránguiz.

“No, pero bájale”, le contestó Castro, a lo que Aránguiz le replicó: “Espera que se me baje la mierda (sic) que tengo contigo ahora y después búscame pelea, porque yo no soy una pendeja”, le dijo de forma amenazadora.

“¡Que te quede claro Daniela, no te metas conmigo! Estoy hablando en serio”, le lanzó la exesposa del Mago Valdivia a la ganadora de Masterchef.

“Daniela no me grites, aprende a hablar”, le respondió una paciente Daniela Castro, lo que exasperó aún más a Aránguiz, “por qué me echas”, contestó a sus compañeros de Tierra Brava que intentaron calmar la discusión.

Ante ello, la panelista de televisión le respondió en un grito: “Porque quiere pantalla esta hueona(sic), no eres nadie hueona(sic), nadie te pesca”, lo que hace inaudible la contestación de Castro.

Pero el problema entre ambas no se detiene ahí e incluso continua en el “cara a cara”: “Yo soy una persona muy dadivosa, no soporte ver a mi capitán, Fabio, muriéndose de hambre y que tú te adueñes de la comida de toda la casa, y me cargan los comentarios cizañeros”, le lanza a una calmada Castro.

Cabe recordar que pese a que las grabaciones del reality acabaron en diciembre pasado, el canal aún está emitiendo los episodios con un desfase aproximado de tres semanas.