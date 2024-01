Los “Michi Awards” ya tiene a sus ganadores, entre ellos, el anime favorito de los chilenos durante el recién pasado 2023.

Fueron tres las series que se posicionaron en el podio de los ganadores, sin embargo, la que se llevó el primer lugar fue “Slam Dunk”.

Fue por medio de una votación popular que los seguidores de la serie votaron por Hanamichi Sakuragi y el equipo de Shohoku, por lo que durante todo enero será el protagonista de las maratones de los sábados a partir de las 19:00 horas.

El podio lo completan “Sakura CardCaptor” en segundo lugar y “Salior Moon” en el tercero.

Este martes 2 de enero se cumple un año al aire del programa Michi Club, animado por Carolina Gutiérrez, recordada por toda una generación por ser el rostro del recordado “Club de los Tigritos”.

Senpai TV comienza con todo este 2024 en el horario prime, ya que presentará las cuatro películas de InuYasha durante los domingos de enero.

-“InuYasha The Movie: El amor a través del tiempo”(7 de enero)

-“InuYasha The Movie: El Castillo de los sueños” (14 de enero)

-“InuYasha: La Espada Conquistadora” ( 21 de enero)

-“InuYasha The Movie: Fuego en la Isla Mística) (28 de enero)