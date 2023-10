Daniela Aránguiz aclaró los rumores sobre un posible ingreso al reality Tierra Brava de Canal 13, donde se encuentra su ex pareja Luis Mateucci. Si bien comentó que en el pasado hubo negociaciones, ahora su ingreso sería incierto.

Fue durante el programa Zona de Estrellas la noche del miércoles que Aránguiz explicó por qué no ingresó al inicio del programa y en qué situación estaría hoy.

“La verdad, es que yo tuve negociaciones con Canal 13 para el reality. Cuando estaban haciendo los castings, me llamaron, tuve una reunión, pero yo no quise, por el tema de mis niños”, explicó la panelista.

¿Daniela Aránguiz quiere entrar a Tierra Brava?

Pese a ello, aclaró que en ese momento no estaba enterada de que Mateucci, con quien había compartido un romance recientemente, sí entraría al programa.

Sobre los rumores de algunas negociaciones que estaría evaluando con el canal actualmente, manifestó que no son reales. “Pero, me parece muy sabrosa la idea. (…) No hay negociaciones, entonces no puedo decir que tengo una oportunidad“, señaló.

Sin embargo, puntualizó que sí le gustaría ingresar: “quizás lo encuentre atractivo porque quizás recuperaría mi amor”, aseguró refiriéndose a su ex pareja, que ya se estaría involucrando sentimentalmente con una participante del reality.

“Conociéndolo y como entró soltero y de picaflor yo creo que sí, va a avanzar esa relación. Me encantaría entrar ahí a ver que pasa con él“, reiteró.