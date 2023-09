Este martes Canal 13 confirmó a Luis Mateucci para el reality Tierra Brava. El argentino ingresa en medio de polémicas, al asegurar que su incipiente relación con Daniela Aránguiz se terminó.

El cordobés de 35 años se define como gracioso y polémico a la vez. “Soy muy frontal, muy directo, muy peleador, pero peleador en buena, no conflictivo por cualquier cosa. O sea, cuando me buscan, me encuentran, no me guardo las cosas, voy directo al grano y de frente. También soy una persona muy jodona, soy bueno para el h…, gracioso, y espero demostrar todo eso en el reality”, enumera.

Mateucci dice que quiere instalarse en Chile, porque se siente muy chileno a estas alturas. “Yo creo que este reality va a marcar un retorno mío a Chile, porque tengo pensado quedarme por unos añitos. Siempre me sentí chileno, de hecho en otros países piensan que soy chileno. Mi familia me dice que el cantadito cordobés se me está yendo al chileno”, afirma, y agrega que abandonó Argentina definitivamente.

Una de las mayores interrogantes sobre su ingreso al reality es su naciente relación con Daniela Aránguiz. Al respecto, Luis aclara su actual situación sentimental: “Entro soltero, Dani me pateó, no quiere seguir conmigo mientras yo esté en el encierro”.

Luis Mateucci y Daniela Aránguiz

“Una vez saliendo, veremos qué pasa, si volvemos o no, pero la cosa es que no quiere saber nada de mí en este momento”, agregó el rostro de TV.

“Siento que Dani no me quiso cortar las alas, lo que habla muy bien de ella, es una relación madura. No sé si yo habría reaccionado así si fuese al revés la situación, y tampoco lo habría hecho Oriana conmigo”, concluyó.

Hay que señalar que el reality de Canal 13 definió días de emisión y horarios. Esto será desde domingo a jueves, desde las 22:30 horas.

El programa se estrenará este domingo en la estación antes mencionada, entrando de lleno a competir con Gran Hermano.