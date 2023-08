Revuelo han provocado las palabras de Constanza Capelli en el reality show Gran Hermano luego de que en el fin de semana, la jugadora del espacio hablara con diferentes compañeros sobre los presuntos malos tratos que recibió por parte de Sebastián Ramírez, quien fue su pareja en el encierro, hechos por los que el propio Ministerio de la Mujer y Equidad de Género decidió tomar cartas en el asunto.

La joven de 27 años confesó la toxicidad de su relación inicialmente con Raimundo Cerda tras la renuncia de Sebastián, donde contó que en múltiples ocasiones huía de Ramírez cuando sentía que las discusiones aumentaban de tono, momentos en los que Ramírez la perseguía.

“Yo me venía pa acá afuera, y él me seguía y me hablaba fuerte (…) yo me iba a duchar, y él me encerraba, yo desnuda. Eso se ve muy fuerte afuera”, relató.

Asimismo, en conversación con diferentes compañeras en la casa estudio antes de la salida de Ramírez, Capelli narró también el maltrato psicológico que sufría, asegurando que Ramírez “siempre me caga la cabeza haciéndome hueas (sic)”.

“Me saca mis hueas (sic), se come mi comida, me roba mis huevos, me hace de todo, todo el rato, me hace la vida imposible (…) Más encima me lo niega y me dice que estoy loca, me hace cagar la cabeza. Todo el rato me hace cagar la cabeza diciendo que son puras imaginaciones mías, que yo estoy traumatizada”, confesó.

Capelli también afirmó que incluso Sebastián se tomaba de las habladurías en contra de ella dentro de la casa, para hacerla sentir mal. “Me caga la cabeza diciendo, con razón todos los de la casa te odian”, dijo.

Durante la noche del domingo, al hablar de la salida de Ramírez, Capelli afirmó que “me sentí triste, pero tranquila. Creo que se estaba generando mucha tensión entre nosotros dos”.

Respecto a su romance, la bailarina confesó que “había una relación que no era sana”, pero, de todas formas, afirmó que “le deseo lo mejor a Seba”.

¿Maltrato en Gran Hermano? El ministerio de la Mujer se involucra

Dichas acciones no solo han sido criticadas por usuarios y algunas influencers como Kel Calderón, quien describió al exparticipante como “el prototipo de hombre tóxico supremo”, sino que también por la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

En conversación con Cooperativa, Orellana aseguró que buscarían contactarse con la producción del espacio debido a estos episodios. Contactados por BioBioChile, desde la cartera confirmaron que “vamos a oficiar al CNTV”.

“Desde el SernamEG se pondrán en contacto con la producción para ofrecer asesoría a la posible víctima, ofrecer apoyo”, aclararon también.

De acuerdo a la página web del ministerio de la Mujer, la violencia psicológica en una relación ocurre cuando “se intenta controlar a una mujer mediante amenazas, humillaciones y presión emocional con el propósito de hacerla sentir insegura y sin control sobre su vida y decisiones”.