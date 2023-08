Tras la pelea que dio origen a la renuncia de Sebastián a Gran Hermano (GH), Conise sinceró sobre lo realmente tóxica que era la relación que mantenían.

Luego de la discusión, la bailarina se retiró a la habitación “After”, donde fue acogida por Alessia y Pincoya.

Ambas la contuvieron tras la intensa pelea que tuvo con Seba el viernes pasado, luego que él se tomara el trago de ella y luego lo negara.

“¿Pero qué harías tú? La pareja con la que estoy todo el rato me huevea (sic), no me deja tranquila, siempre me caga la cabeza haciéndome hueas (sic)”, relató.

De hecho, aseguró que cada vez que intentaba terminar con él, el concursante se las arreglaba para molestarla.

“Cada vez que lo quiero soltar, me tortura. Y es un copete (ahora), pero es la huea (sic). Me saca mis hueas (sic), se come mi comida, me roba mis huevos, me hace de todo. Todo el rato me hace la vida imposible“, añadió.

Coni en GH: “Que me deje tranquila”

Lo que más le molestó a la bailarina, es que Sebastián hubiese negado el haberse robado su trago.

“Me dice que estoy loca, me hace cagar la cabeza. Todo el rato me hace cagar la cabeza diciendo que son puras imaginaciones mías, que yo estoy traumatizada, puras hueas (sic) en contra mía”, confesó.

Coni también afirmó que incluso Sebastián se tomaba de las habladurías en contra de ella dentro de la casa de GH, para hacerla sentir mal. “Me caga la cabeza diciendo, con razón todos los de la casa te odian”, dijo.

“Cada vez que peleé por la Trini, nunca era porque hablara con la Trini, era porque cuando yo terminaba con él, él se vengaba con ella”, añadió.

“Me sentía sola”

En ese punto, Skarleth se había sumado a la conversación, reconociendo que le daba pena verla sola en su habitación y que hubiese tenido que acercarse a Sebastián como contención, quien además la está hundiendo cada vez más.

“Me sentía sola”, dijo la bailarina, quien nunca ha sido apreciada por sus compañeras.

De hecho, le aconsejó que se alejara de él y que todos iban a estar para ella. Por su parte, Alessia le ofreció que durmiera en su cama, para no tener que enfrentar a Ramírez en la misma habitación. “Esta hueá (sic) te está haciendo mal y me preocupa”, agregó.

Mientras ellas conversaban, Sebastián ingresó a la pieza. “Oye, toma, ¿quieres dos cigarros por ese sorbo?”, encaró a Constanza.

“Para de hacerte la víctima, por favor. Ni siquiera era un copete lleno”, añadió, mientras Alessia le pedía que las dejara solas.

“Él me dice que estoy traumatizada por lo que me ha pasado, entonces yo estoy ahí como diciendo, ‘será verdad lo que me dice, será mentira, será que de verdad estoy loca’. Me tiene en un bucle”, reconoció.

La reconciliación con Trini

Más tarde también se unió Trinidad al grupo, quien quiso asegurarse que su examiga estuviese bien, ya que presenció la pelea.

“Basta, ya cachamos como era Sebastián… ¿Por qué no tomas distancia? ¿Por qué no duermes en mi cama para que tomes distancia?”, afirmó

“Extraño a mi amiga, extraño la luz que tenía de la Coni las primeras semanas. La echo de menos… Echo de menos a la Coni que yo conocí”, reconoció.

“El Seba es muy buena onda… pero es super bueno para influenciarnos. Entonces es momento de tomar distancia”, dijo.

Asimismo, Francisca se acercó para agregar que “hay malos entendidos y hay cosas que tienes que conversar con la Trini en privado, pero todas queremos conocerte más, y puedas conocernos más, sepas que nosotros también somos una contención super real”, cerró.

El momento terminó con la reconciliación y un abrazo entre Trinidad y Constanza.