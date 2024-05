La policía francesa desalojó este viernes a un grupo de estudiantes propalestinos que se habían encerrado la pasada noche en uno de los edificios del Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po) de París y en otro en Lyon.

Varias decenas de agentes antidisturbios entraron en el conocido edificio del barrio Latino de París en el que estaban los estudiantes para proceder al desalojo, que se desarrolló sin incidentes.

Además de la “sentada pacífica” iniciada la pasada noche, seis estudiantes se declararon en huelga de hambre.

Esta ocupación siguió a una similar emprendida el viernes de la semana pasada y terminada por la policía el mismo día, también de forma pacífica. En ambas, los estudiantes pedían una investigación de los supuestos lazos de su centro con universidades israelíes.

Al conocer la ocupación, la dirección de Sciences Po París, uno de los centros universitarios más prestigiosos de Francia, envió un mensaje a sus trabajadores en el que anunciaba el cierre de varios de sus edificios en la céntrica calle de Saint Guillaume, solicitando que hicieran teletrabajo.

Varias organizaciones estudiantiles convocaron una concentración de protesta esta tarde ante el Panteón de París, situado junto a la Sorbona, la universidad más famosa de la capital francesa.

La policía también puso fin de forma pacífica a última hora de esta mañana a la ocupación del anfiteatro de Sciences Po en Lyon (este), donde desde la pasada noche había aproximadamente un centenar de jóvenes, una acción decidida tras una votación asamblearia.

El gabinete del primer ministro, Gabriel Attal, anunció que dio órdenes de actuar con “firmeza” ante este tipo de ocupaciones, y detalló que 23 edificios universitarios fueron evacuados el jueves por todo el país.

Añadió que se solicitó a la policía que mantenga una presencia en torno a Sciences Po para evitar cualquier nuevo bloqueo del edificio.

Por su parte, la presidenta del grupo parlamentario del partido izquierdista La Francia Insumisa (LFI), Mathilde Panot, acompañada de la abogada franco-palestina Rima Hassan, candidata de la formación a las próximas elecciones europeas, visitaron la pasada noche el encierro de Lyon.

Tras un mitin electoral en la cercana Vénissieux, ambas acudieron al centro universitario para manifestar su apoyo a los ocupantes. “Gloria a la juventud de nuestro país que defiende nuestra humanidad común”, señaló Panot en X.

The fascist crackdown on Palestinian Protest in American universities is backfiring madly.

This movement is now unstoppable.

Happening now at Sciences Po in Paris : “We are here, we are here! For the honor of Palestine and all those who are murdered, even if Macron doesn’t… pic.twitter.com/YPiFd6hRuK

— UnCover (@uncoovr) April 26, 2024