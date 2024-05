En un inusual y violento incidente en Miami (EEUU), una mujer fue golpeada en la cabeza con una bola de bowling durante una pelea en un local del distrito financiero de Brickell.

El suceso, que rápidamente se viralizó en redes sociales, ocurrió en el local Lucky Strike Miami en la madrugada del martes.

Testigos del altercado grabaron y compartieron el video en la plataforma ONLY in DADE, donde se ve cómo una de las involucradas en la pelea toma una bola de boliche y la arroja con fuerza hacia otra mujer, quien cae al suelo aparentemente inconsciente tras el impacto.

Las imágenes muestran a los presentes reaccionando con asombro y conmoción al ver el desenlace de la agresión.

Aunque las razones detrás de la pelea no están claras, el incidente ha generado una ola de críticas en las redes, con muchos usuarios condenando la acción violenta.

Fight breaks out at Lucky Strike in Brickell, woman gets knocked out with bowling ball 🎳😳🤦‍♂️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/2Nhs5u0olh

— ONLY in DADE (@ONLYinDADE) April 30, 2024