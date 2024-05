Kate Middleton volvió a difundir una foto de su autoría en redes sociales. En este caso fue de su hija Charlotte, quien el pasado jueves cumplió nueve años.

La imagen fue publicada por las diversas cuentas de redes sociales de los Príncipes de Gales, generando gran cantidad de reacciones.

“¡Feliz noveno cumpleaños, princesa Charlotte! Gracias por todos los amables mensajes de hoy”, expresaron en la oportunidad.

En la instancia, gran cantidad de seguidores de la Familia Real hicieron ver el importante parecido físico de la pequeña con su padre, el Príncipe William.

De hecho, el redes como ‘X’ varias personas publicaron antiguas fotos de William, cuando era un niño, lo que evidencia lo anterior.

Don't forget when William thought it was a photo of Charlotte but it was actually one of himself 🥹✨️

Credits: IG@princesacharlotte.fans pic.twitter.com/I3fPAseETA

— 𝒗𝒂𝒏𝒆 (@vonlyroyal) May 2, 2024