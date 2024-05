Los duelos de Playoffs en la NBA son de alta tensión y más cuando la definición se extiende hasta el sexto o séptimo juego en la mejor liga de baloncesto del mundo.

En la jornada de ayer, los terceros de la temporada regular en la Conferencia Este, Milwaukee Bucks, vieron diluirse el sueño por alcanzar el anillo de la NBA luego de enfrentar con equipo muy mermado, tras la ausencia del crack del equipo Giannis Antetokounmpo, a Indiana Pacers, quienes le ganaron la llave por 4-2.

Esta eliminación caló hondo en el equipo oriundo de Wisconsin, luego de que bajara el martillo en el último duelo por 120 a 98 y así lo reflejó el base Patrick Beverly, quien arremetió contra el público de Indiana con dos pelotazos directos a la hinchada local.

A falta de 2:32 para el final del partido y todo decidido con los Pacers 20 puntos arriba, Beverley fue cazado por las cámaras lanzando el balón a unas mujeres sentadas detrás del banquillo visitante.

Tras golpear en la cara a una de ellas y aún insatisfecho, el base volvió a pedir el balón para volver a lanzarlo, esta vez con más fuerza incluso.

Patrick Beverley just chucked the basketball at a fans face 😳 pic.twitter.com/2vOyd8AEgk

Luego del segundo ‘balonazo’, sus compañeros de equipo comenzaron a calmarlo y reprenderlo tras el acto cometido, acción que de seguro le traerá consecuencias al estadounidense.

Sin embargo, eso no fue todo el ‘show’ de Beverly, ya que en conferencia de prensa se negó a responder preguntas de una periodista por no estar suscritas a su podcasts.

Patrick Beverly tells female reporter from ESPN that she cannot interview him since she doesn't subscribe to his podcast. pic.twitter.com/sRFHiZJaSK

