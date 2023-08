Todavía siguen los coletazos tras la salida de Sebastián Ramírez, el integrante de Gran Hermano que decidió renunciar.

Al contrario, de lo que podría pasar, su salida permitió conocer algunos episodios que se pueden considerar tóxicos, dentro de una relación.

Una de ellas, involucra al propio participante. Por ejemplo, su pareja en el estudio,Constanza Capelli, reveló en muchas ocasiones el maltrato que sufría de parte de Rámirez. “Lo siento Seba, pero ya estoy cansada, súper chata de la hueá (sic) Me faltas el respeto, ya es mucho”, agregó en una discusión con el exconcursante.

En otra oportunidad, Coni, expresó que Sebastián no le permitía hacer su vida tranquila, en el estudio de GH.“¿Pero qué harías tú? La pareja con la que estoy todo el rato me huevea (sic), no me deja tranquila, siempre me caga la cabeza haciéndome hueas (sic)”, relató.

Por otra parte, desde el encierro, las mujeres le entregaron su apoyo “basta, ya cachamos como era Sebastián… ¿Por qué no tomas distancia? ¿Por qué no duermes en mi cama para que tomes distancia?”, afirmó Trinidad que acompañó a Constanza.

“Extraño a mi amiga, extraño la luz que tenía de la Coni las primeras semanas. La echo de menos… Echo de menos a la Coni que yo conocí”, reconoció.

la crítica de Kel Calderón

Mientras ocurría todo esto en el encierro, la influencer Kel Calderón analizó la situación protagonizada por la pareja.

Al principio de su tuit, la abogada recalcó que “Seba es el prototipo de hombre tóxico supremo”, dijo al inicio.

Wn seba es el prototipo de hombre toxico supremo ⚠️ entrador, divertido, bueno pa la talla e incluso medio hot peeero cruzando eso esta el mismisimo INFIERNO 🚫🚫🚫

Q miedo… y no se como mas encima logró irse como martir "Coni quedate tu" #GranHermanoChv — Raquel Calderón (@K3LCALDERON) August 7, 2023

En esa misma línea, Raquel sostuvo que Sebastián podría representar ciertas cualidades masculinas deseables. Afirmó que él era “entrador, divertido, bueno pa’ la talla e incluso medio hot”.

A pesar de ello, admitió que “cruzando eso, está el mismísimo infierno”, sosteniendo que no era buena idea emparejarse con él.

Finalmente, deslizó una crítica sobre el actuar de Ramírez,“no sé cómo, más encima, logró irse como mártir”.