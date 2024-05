Fernando Alonso apareció con la muñeca vendada y preocupa de cara a Miami: la explicación del español

El piloto español Fernando Alonso instaló la preocupación de cara al Gran Premio de Miami de Fórmula 1, a disputarse este domingo 5 de mayo, al aparecer en el Media Day con un vendaje en su muñeca izquierda.

A la hora de atender a los medios, el bicampeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo apareció vestido con una camiseta de manga corta de Aston Martin y de inmediato los presentes se percataron del vendaje con una cinta kinesiológica.

La pregunta sobre el apósito no se hizo esperar y el de Oviedo aclaró de inmediato. “Es una pequeña lesión, esto pasa a veces. Ha habido altibajos con mi muñeca y mis manos desde 2022, tras el accidente en Australia”, dijo.

“Me duele un poco más en este momento, pero todo está bien… He estado pilotando mucho en las últimas semanas”, añadió en declaraciones que recoge ‘Motorsport’.

De esta forma, la lesión de Alonso se arrastra desde hace dos años y ocurrió durante la Q3 del Gran Premio de Australia. El español sufrió un accidente tras una avería mecánica en el monoplaza, cuando estaba en Alpine.

Pese a que no se estrelló fuerte, Alonso no soltó las manos del volante en su intento por controlar el coche hasta el final y terminó con fractura de varios huesos en ambas manos.

Una dolencia que recién el 2023, ya en Aston Martin, reveló: “Sí, me rompí algunos huesos en ambas manos el año pasado en Australia. Hasta agosto no me recuperé por completo y tenía algo de dolor, pero nos encanta conducir”.

Por lo pronto, Alonso apagó las alarmas al asegurar sentirse bien para afrontar este fin de semana el Gran Premio de Miami, Estados Unidos.