Una difícil decisión tendrá que tomar próximamente Wilma González, la española que entró a Mundos Opuestos y Pareja Perfecta, pues ella deberá armar las maletas junto a su pareja, Nicolás Seguel, pues quieren ir a probar suerte a Miami.

Hasta ahí todo bien, pero la personal trainer deberá tomar una decisión respecto a su hijo Noah, dado el fuerte lazo que forjó con Gonzalo Egas.

“No está decidido, porque Gonzalo (Egas) en un momento me dice ‘yo te apaño en todo lo que necesites. Pero, ¿tú te vas a vivir afuera? Porque yo me muero’”, compartió González en el espacio de Zona Latina.

Allí, expresó, que idealmente el niño podría viajar por un tiempo a EEUU y Chile. “Sería poder hacerlo por temporada, llegar a un acuerdo con Gonzalo: una temporada él, una temporada yo. La verdad es que no hay un plan para con Noah, porque la realidad es que Noah no quiere vivir en Estados Unidos”.

Y recalcó que “además, yo nunca he hecho nada con que Noah o Gonzalo puedan terminar sufriendo”, reflexionó, ya que Egas prácticamente le ayudó a criar a su hijo.

La nueva vida de Wilma González

Recordemos que González tiene una relación amorosa, con Seguel, que tiene 27 años, según contó la exPlayboy algunas personas le decían ‘pareces su mamá, que no sé qué’.

A su vez, la ibérica le confesó a Mario Velasco en el programa Zona de Estrellas. “Uno dice ‘no me afecta’, pero en un punto sí me afectó, porque fue mucho. Ahora ya me da igual, me río. Me ponen algo y es como ‘qué chiste tan añejo que pasó de moda, vamos a cumplir cinco años’. Pero el primer año sí me afectó”.

Hoy la profesional de la salud deportiva, recalca que no es “tema” la diferencia de edad. “Ya no. Hice mucho coaching para eso. En algún minuto sí. Hay algo ahí con el ego, el estar siempre acostumbrada a vivir de la imagen, entonces de repente dejas de ser la que le dicen la bonita a ser la mamá, la mayor, la no sé qué, y ahí te pasa algo”, concluyó.