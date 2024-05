El cohete chino Long March 5 despegó la madrugada de este viernes, hora Chile, desde Hainan, a la Luna, para trasladar la sonda espacial Chang’e 6, cuya misión es recoger muestras de la superficie del satélite.

Esta sería la primera misión espacial en recoger rocas de la cara oculta de la Luna, que es una zona que no se puede observar desde la Tierra, ha sido poco explorada y de un gran interés científico.

La sonda en cuestión, alunizará en la cuenca Aitken-Polo Sur, un cráter de impacto de grandes dimensiones ubicado hacia el polo sur de la Luna. Tiene 2.500 kilómetros de diámetro y una profundidad de 13 kilómetros, probablemente por la caída de un asteroide.

Los científicos dicen que este lugar tiene características únicas en lo que respecta a geología lunar. Además, arrojará importantes datos sobre los orígenes y la evolución del satélite.

La sonda Chang’e 6 está compuesta de 4 instrumentos clave: un orbitador, un alunizador, un ascensor y un módulo de reentrada. Se espera que la misión espacial dure alrededor de 53 días con el regreso a la Tierra.

A Long March-5 rocket, carrying the Chang'e-6 spacecraft, blasted off from its launchpad at the Wenchang Space Launch Site on the coast of China's southern island province of Hainan on Friday afternoon. pic.twitter.com/r0WSP5KkdF

— China Xinhua News (@XHNews) May 3, 2024