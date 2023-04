Roberto Saa y Diana Bolocco se presentaron este martes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago luego que ayer fuera emitida una orden de arresto por no acudir a la citación.

Diana Bolocco y Roberto Saa se presentaron a declarar este viernes en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, en el marco de la querella interpuesta por la exalcaldesa Cathy Barriga contra Paulina de Allende-Salazar y el matinal “Mucho Gusto” a raíz de la emisión de un reportaje de 2021 sobre su gestión.

“Yo ayer a las 3 de la tarde es primera noticia que tengo de todo este caso. No tenía idea de la querella ni de la situación. No puedo hablar de algo que no conozco”, señaló Bolocco a La Radio sobre la orden de detención que fue dictada ayer contra ambos periodistas.

Este martes, para enmendar la situación, Saa y Bolocco acudieron al juzgado para cumplir con el mandato judicial, lo que al final terminó siendo pospuesto para mañana a raíz de la extensión de la declaración de Cathy Barriga.

“Durante toda la audiencia estuvimos con Roberto en una sala aparte, no escuchamos nada”, señaló la exconductora de Mega, actual rostro de Chilevisión.

Saa, por su parte, complementó los dichos de su colega. “Somos testigos de la exalcaldesa. Acá hay un mal entendido. Nosotros nunca nos enteramos que había sido citados a declarar. Como las 4 de la tarde nos enteramos que había incluso una orden de arresto”, aseguró.

“Nosotros sólo queremos colaborar con la justicia, aquí somos testigos. No somos imputados, no se nos imputa ningún delito…. Obviamente yo le entrego todo mi apoyo a Paulina de Allende-Salazar. Es una gran periodista”, comentó.

“Lo único fome es que estuvimos acá desde las 8 de la mañana hasta las 12. Y no declaramos nada. Si era importante escucharnos a nosotros, eso no se vio en la audiencia, porque se priorizó ver unos videos. Fue inoficiosa la mañana, una pérdida de tiempo”, dijo.