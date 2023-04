La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, rompió en llanto durante su declaración en la audiencia de juicio oral en el marco de la querella que interpuso en 2021 contra “Mucho Gusto” por la emisión de un reportaje de Paulina de Allende-Salazar sobre presuntos casos de corrupción en dicho municipio.

La diligencia ocurre un día después que se dictara una orden de arresto contra Diana Bolocco, Roberto Saa y José Antonio Neme por no presentarse a declarar en el marco de la misma investigación.

“Todo este tiempo no he podido tener una ida normal… No he podido ejercer mi profesión. Yo hice un diplomado en la Universidad Católica”, señaló Barriga entre sollozos durante su declaración.

Este martes, Roberto Saa y Diana Bolocco se presentaron en el Octavo Juzgado de Garantía con el objetivo de prestar declaración en calidad de testigos, lo que fue pospuesto a raíz de la extensión de la declaración de Cathy Barriga.

El actual animador del matinal de Mega, José Antonio Neme, quien se encuentra por estos días de vacaciones fuera de Chile, prestará declaración el jueves 20 de abril.