La modelo argentina Rocío Marengo retornará a la TV chilena este semestre en el marco de la nueva temporada de “Aquí se baila”, estelar de Canal 13 que continúa revelando parte de su elenco.

“En mis últimas participaciones en programas de baile siento que me pude lucir y mostrar a esta Rocío que llevo trabajando desde hace un montón de años, una versión linda mía que ha crecido mucho”, comentó la trasandina a Canal 13.

“Tengo los premios que me he ganado en mi living. Ahora llego con nervios porque no sé cómo será la competencia, y tengo una adrenalina linda de empezar un nuevo proyecto, pero voy a dar el 100%”, asegura.

Con esto, Marengo se suma a los ya ratificados Tomás González, Lisandra Silva, Nicole Gaultier, Fernanda Garcés, Hernán Contreras, Janis Pope, Kurt Carrera, Daniela Nicolás, Christell Rodríguez, Nicole Moreno, Claudio Moreno, Geraldine Muñoz, Juanfra Matamala, Kike Faúndez y Paz Bascuñán.

La danza, como tal, no es una disciplina ajena para Marengo: la animadora de 42 años practicó baile clásico en su infancia, actividad que luego reemplazó por el deporte.

Con el tiempo, dichas clases cosecharían sus frutos en programas como “Locos por el baile” y “Fiebre de baile”, también de Canal 13, donde Marengo participó con más de alguna polémica.

“Soy una mina que quiere crecer, que quiere aprender, que estudia, que se prepara y eso la gente también lo agradece y lo premia muchas veces. En el baile, me caracterizo porque si yo conecto con la música y con la canción, saco mi mejor versión. Estos programas son una gran oportunidad que uno tiene para sacar lo mejor de uno. Siento que el baile saca lo mejor de mí”, añade.