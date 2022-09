La modelo Rocío Marengo se refirió este viernes a sus planes de poder ser madre en el programa Podemos Hablar, espacio en donde fue una de las invitadas junto a Cristián de la Fuente, Renata Bravo, Agustín “Pastelito” Maluenda y Rodrigo Bastidas.

En medio de la conversación, la argentina quiso profundizar también en el tratamiento al que se sometió para poder ser madre. “Este año intenté ser mamá, ya tengo 42 años y el resultado fue negativo, no salió como lo esperaba”, comenzó diciendo con notoria emoción en su voz.

“Fue muy duro, me ilusioné mucho. Siempre sentí que iba a estar todo bien”, lamentó, detallando además que todo se trató de “una fertilización in vitro. Compré esperma y quise ser madre soltera e hice el tratamiento y no salió bien”.

“Lo pasé muy mal. Es muy reciente porque lo hice este año y la propuesta de entrar a El Discípulo del Chef me ha ayudado mucho”, añadió, asegurando que eso le ha ayudado a seguir adelante.

Asimismo, y pese al dolor que trajo una espera no concretada, Rocío Marengo aseguró que “me sentí apoyada hasta el día de hoy”. Fue en eso que apuntó que “quiero seguir intentando, yo quiero ser mamá, no descarto nada”.

Sobre aquella pérdida, Marengo volvió a emocionarse. “Obvio que me duele, no estaba en mis planes esto, sentí que mi vida iba a ser diferente”, aseguró para tomarse una pausa, siendo contenida por Renata Bravo.

“Es que es uno de mis sueños, yo no me voy a ir de este mundo sin ser madre, no voy a bajar los brazos”, cerró.

El intento de Rocío Marengo por ser madre

En abril de este año, la modelo aseguró en una entrevista que esperaba ser madre en un corto plazo. “Mi deseo es ser mamá y quizás no es atarme a un hombre para que sea el padre de mi hijo. Lo que quiero del compañero que tenga a mi lado es estar unido desde el amor y no desde un proyecto de haber tenido un hijo”, dijo entonces.

“Siento que yo sola puedo y que no necesito atarme. Es lo que siento hoy, quizá más adelante, se me da otra situación y decido tenerlo como proyecto en conjunto”, añadió en la entrevista.

Sin embargo, a finales de mayo, Marengo aseguró en Instagram que “no hay bebé en camino”. “No sé cómo contarles. ¿Cómo decirlo? ¿Qué palabras usar? Prefiero enfrentar la situación y contarlo yo por única vez. No hay bebé en camino”, escribió.

“Fue hermoso saber que somos muchas las chicas que queremos ser mamás y que cuando con los procedimientos naturales no logramos nuestro objetivo, recurrimos a la ciencia para cumplir nuestro deseo”, redactó en sus historias.

“El camino muchas veces es largo… ¡No hay que bajar los brazos! Muchas emociones, puse mi cuerpo, mente y corazón. Estoy triste, pero fui muy feliz intentando y luchando por mi deseo. Todo mi amor para ustedes”, cerró.