El humorista nacional Bombo Fica se refirió a las donaciones y el rol de las empresas forestales en los incendios que afectan a la Araucanía en un despacho en vivo con el matinal de CHV, Contigo en la mañana.

El artista oriundo de Purén se encuentra en la zona brindando ayuda para los damnificados y familiares, en este contexto el comediante aprovechó de hacer un llamado a donar comida y útiles de aseo personal para las personas afectadas, al mismo tiempo que alzó una crítica.

“No más ropa, estamos cubiertos con eso. Lo que se necesita son víveres, la gente tiene que comer, preocuparse de su higiene, por eso queremos pedirles que cooperen con cepillos de dientes, con todo lo que se necesita para la higiene, colchones para que la gente pueda dormir bien”, comenzó diciendo.

Sin embargo, a esto añadió un reproche a aquellos que llevan enseres usados o en mal estado: “Necesitamos cosas, ojalá nuevas, porque la generosidad tiene que ir también ligada con la dignidad y el respeto, así que la gente no venga a dejar acá lo que le sobra, no, esto no es un acopio de cachureos“.

“Perdónenme lo enérgico, pero a veces uno se encuentra con gente que viene a dejar cepillos de dientes usados. Creo que en eso hay que ser muy digno para que la gente que está en desgracia y humildad, sienta que se le está tratando con respeto“, añadió.

“El resto está. Se me aprieta un poco el pecho por la angustia“, completó.

Bombo Fica y el rol de las forestales en los incendios

El artista también aprovechó de hacer una reflexión sobre el rol de las empresas forestales en los incendios que ya afectan a tres regiones, Del Bío Bío, Ñuble y la Araucanía.

“Acá el campesino como ve que es buen negocio plantar pino, planta pino, eucalipto y hay donaciones del estado a aquellos que quieran poner plantaciones, pero no hay ninguna regulación, pero esto es la historia de Chile”, dijo refiriéndose a que, a su juicio, es algo que ocurre recurrentemente.

“Somos un país que pareciera que no tenemos regulación, fiscalización. Lo vemos en todo orden de cosas(…) Aquellos que ganan harto dinero piensan en su negocio no más, no piensan en lo que puede provocar el no hacerlo bien“, afirmó.

A lo que sumó: “Hay que hacerlas bien, no se trata de no hacerlas, sino que hacerlas bien. Llevamos tanto tiempo peleando por esto, que no sé si algún día podremos revertirlo”.