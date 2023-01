El 16 de enero, la actriz chilena Magdalena Müller mostrará en pantalla a su nuevo personaje en la teleserie Juego de Ilusiones. Sin embargo, hay algo que este papel se diferencia de todos sus otros roles al ser alguien que “no es simpática ni cae bien”.

En conversación con BioBioChile, Müller comentó cómo es Sofía, la hija mayor de Mariana (Carolina Arregui) y Julián (Julio Milostich), describiéndola en pocas palabras como “una viaje chica”.

“Ella no es tan grande de edad, pero se viste como una ejecutiva, se plantea como la jefa, ella es quien administra el strip center de su familia, pero claro, finalmente a ella le gusta ser la jefa, tener todo bajo control”, explicó.

Sofía además se destaca por ser admiradora de su padre y tener el control de todo, tanto de su trabajo, sus hermanas menores, así como también su propia casa, debido a la diferencia de personalidad con su madre.

Al respecto, Müller destaca diferentes puntos que hacen de Sofía diferente a todo lo que ha hecho como con sus entrañables personajes como Ramona en Amar Profundo, Esmeralda en Edificio Corona o Rosalía en Isla Paraíso.

“Por primera vez no voy a caerle muy bien al público. Y eso es bien entretenido, porque siempre me toca ser el personaje simpático, que cae bien o el bueno, la heroína. Y ahora Sofía tiene ese desafío: no es agradable, no es simpática, no cae bien”, revela.

“Es primera vez que me toca ser una mujer un poco más grande, pero de actitud, no de edad. Nunca me había tocado hacer un personaje empresario, ABC1, nunca me había tocado interpretar este tipo de persona”, añade también.

De todas formas, Müller destaca la oportunidad de poder variar con cada rol en las teleseries. “Estoy agradecida de siempre tener personajes distintos, versátiles. Efectivamente, soy una privilegiada porque siempre puedo hacer cosas distintas”, menciona.

Magdalena Müller y las luces y sombras en Juego de Ilusiones

La intérprete también destaca que esta será su primera teleserie con temáticas más serias. “Venía de las comedias románticas y, de alguna forma, hay un giro no solo en la historia, sino que también en la construcción del personaje”, reflexiona.

“Me gustó inmiscuirme en una historia distinta. En este horario las cosas son más dramáticas, los personajes son más sufrientes y nunca me había tocado hacer una teleserie en este horario”, menciona.

Respecto a su propio personaje, Müller apunta además que “creo que todos los seres humanos tienen un lado oscuro y Sofía no es la excepción”.

“Una de las características de esta historia es que no hay buenos ni malos, pero finalmente Sofía, a pesar de todo, es un ser humano de buenos sentimientos. Creo que se equivoca mucho en la forma, pero es una mujer que tiene convicciones y lucha por ellas”, describe.

En eso, vuelve a referirse a la personalidad de su rol, asegurando que “lo que más la caracteriza es que es pesada. No es una persona que se toma las cosas con liviandad, no es una mujer simpática. Es más bien pesada, un poco grave. Puede que sea desagradable, pero no es mala persona”.