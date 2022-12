Última semana de 2022 y llegó la hora de los recuentos. En este sentido, está claro que la TV no puede quedar ajena a lo que fue este año, entre cambios de canal, quiebres, fines de programas y los comentados chascarros en pantalla.

Este ciclo fue particularmente rico en ‘fails’ y situaciones cómicas ocurridas en pantalla, las cuales dieron bastante de qué hablar en redes sociales, posteriormente.

Es por esto que, como en cada año, en BioBioChile te presentamos el recuento de situaciones hilarantes, totalmente casuales, que dejó nuestra televisión local.

Chascarros en la TV durante 2022

El baile de Mickey Mouse

Fue a inicios del 2022 que, con el fin de poder animar a las personas en el verano, el periodista Juan Pablo Queraltó viajó hasta Los Vilos para charlar sobre el sector turístico de la comuna para el matinal Contigo en la Mañana de CHV.

Sin embargo, lo que empezó hablando de emprendimientos y del sector turístico con el alcalde, acabó tomando un tono lleno de humor y risas cuando el notero subió a un tren con niños y adultos, además de unos extraños corpóreos de dibujos animados como Peppa Pig o Spider-Man.



Pese a los personajes, el protagonista del despacho fue Mickey Mouse, quien bailó reggaetón tanto al interior del vehículo como en medio de la calle, hecho con el que tanto Queraltó como el animador del programa, Julio César Rodríguez, no pudieron contener la risa por minutos.

Quién te conoce Disney World, en Los Vilos está el mambo

February 2, 2022

¿Un falso Yuhui Lee?

En febrero de 2022 las restricciones sanitarias seguían corriendo para todo Chile y consigo, los diferentes tests PCR del aeropuerto de Santiago para poder ingresar al país. Fue el contexto de denuncias por la demora de dichos exámenes que una reportera acabó confundiendo a un viajero con el ganador de MasterChef, Yuhui Lee.

Entre el ajetreo de pasajeros, la periodista pareció asombrada al ver pasar a una persona y señaló que se había encontrado “con alguien conocido del canal”. “¿Dónde estuviste?”, consultó la periodista, a lo que el pasajero, con tal de esquivar al equipo de televisión, solo se restó a decir: “No, no, no”.

“Perfecto. Ahí vemos cómo va saliendo con su familia. Reconocido rostro del canal, de los programas de comida que justamente hace el canal”, añadió la profesional. Pese a la confusión, el mismo Yuhui Lee reaccionó al momento, asegurando que se lo tomó con humor debido a que ambos se parecían “solo por los lentes”.

Feliz No-Cumpleaños

Partió como una celebración llena de guiños al pasado, pero acabó siendo un fail en vivo. Fue al inicio del matinal Contigo en la Mañana de CHV cuando todo inició recordando las primeras transmisiones del canal con tal de celebrar los 62 años desde la primera transmisión al aire.

Sin embargo, luego de seis minutos recordando antiguos rostros, el director del canal informó que el aniversario de CHV se celebraba en realidad al día siguiente. “Me estás lesiando… ¡Por eso yo no sabía! Lo primero que hay que hacer es cambiar el GC. No lo puedo creer”, exclamó Monserrat Álvarez al enterarse.

“Tenemos que hacer una aclaración, acabamos de cometer un pequeño error. El aniversario es mañana”, puntualizó Julio César Rodríguez por su parte. Las risas volvieron a aparecer al final del programa, cuando encendieron velas a un pastel que estaba

preparado erróneamente para aquel día.

Imitando un meme en pleno noticiero

Pasó hace algunos días a Gonzalo Ramírez, quien en plena edición de Meganoticias no tuvo una mejor idea que imitar un sonido viral de TikTok, el cual hace relación a una interpretación en flauta de la canción My Heart Will Go On.

“Hay un video circulando de un señor que toda la canción del Titanic en flauta, pésimo, y es viral. Quieren que yo despida este noticiero con la flauta“, contó a sus colegas del estudio. “No lo voy a hacer porque no he ensayado la canción”, aseguró.

Sin embargo, bajo la presión de sus colegas, cedió e interpretó unos segundos de la pieza musical, que resultó muy similar al meme y desató las risas en el estudio. “Ya, me van a despedir de acá”, dijo después.

Posteriormente, volvió a intentarlo -sin éxito- durante los últimos instantes de la transmisión. Sus melodías finalmente fueron opacadas por la versión real del meme que se escuchaba de fondo.

¿Canal 13 de luto por Isabel II?

Bastante fue la cobertura que los canales de televisión dieron al fallecimiento de Isabel II, con periodistas desplegados en Londres y bastantes expertos en paneles de opinión. No obstante una situación vista en Canal 13 suscitó bastantes comentarios.

Se trata de la edición del noticiero de aquella noche, donde Alfonso Concha y Natalia López utilizaron trajes oscuros, situación que muchos interpretaron como un luto de parte de la estación.

La situación dio paso a comentarios en redes sociales, donde muchos aseguraron que el hecho daba “vergüenza ajena”. Posteriormente, desde el canal expresaron que no se trató de un luto o imitación a los conductores de la BBC.

Mario Desbordes al revés

Esta situación afectó al exdiputado Mario Desbordes en un reporte de Chilevisión, donde se hablaba de la franja de cara al pasado plebiscito de septiembre.

En concreto, el rostro del político apareció al revés en pantalla, mientras indicaba: “Por supuesto está un poco chistoso esto de que tenemos menos de un segundo, pero de todas maneras con menos de un segundo queremos aportar”.

Lo anterior fue motivo de variadas reacciones en Twitter.

¿Y si todas las opiniones políticas comienzan a ser mostradas así en televisión?

Karol vs Canal 13

En septiembre pasado, un error en el generador de caracteres en el noticiero de Canal 13, hizo reaccionar a la diputada Karol Cariola, quien se tomó con humor la situación.

El espacio de noticias emitió un informe sobre el cambio de Gabinete del presidente Gabriel Boric, que incluyó la llegada de Jeannette Jara como ministra del trabajo, donde se sumó una declaración de Karol Cariola.

Todo bien hasta ahí, excepto que Cariola fue identificada como “Diputada UDI”, en lugar de “Diputada del Partido Comunista”.

“Creo que @canal13 me debe una explicación, me cambiaron la militancia sin mi consentimiento”, bromeó, compartiendo el post de tuitero televisivamente, que había viralizado la imagen.

Creo que @canal13 me debe una explicación, me cambiaron la militancia sin mi consentimiento 🤯 🫡🫥

Notero vs un loro

Alrededor del mundo dio vuelta un cómico momento emitido por CHV, donde un loro roba un audífono del periodista Nicolás Krumm.

Mientras el comunicador grababa un enlace para el noticiero sobre el alza de robos en el país, el ave se posó en uno de sus hombros, le quitó el audífono inalámbrico y se fue.

“Nada de esto salió al aire, esto se los estamos mostrando ahora porque fue una imagen increíble”, aclaró Karina Álvarez en el espacio.

Bonus track: desmayo en la TV Argentina

Se trato de un insólito momento quedó registrado durante la transmisión del matinal argentino “Buenos Días América”, esto luego de que la nutricionista Teresa Cóccaro, panelista del espacio, se desmayara en vivo.

Cóccaro estaba hablando sobre cómo prevenir el abuso del azúcar y edulcorantes en los niños cuando comenzó a sentirse mal. Debido al inesperado incidente, los conductores del programa tuvieron que hacer un corte comercial para asistir a la profesional.

Según el propio medio, en la tanda la nutricionista reaccionó y fue atendida por una ambulancia que llegó rápidamente al canal. Luego Cóccaro fue trasladada a un hospital.