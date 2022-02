Yuhui Lee se refirió a la comentada confusión que sufrió una periodista de CHV, quien confundió a un pasajero en el aeropuerto Arturo Merino Benítez con el exMasterChef.

Ocurrió el domingo en un despacho del “CHV Noticias AM” por las denuncias de demora en los tests PCR, en donde en medio del ajetreo de pasajeros, la reportera señaló: “Rafa (Cavada), justo nos encontramos con alguien conocido del canal”.

“¿Dónde estuviste?”, le consultó la periodista al confundido hombre, quien sólo atinó a responder: “No, no, no”. Esto, mientras intentaba esquivar al equipo de CHV.

“Perfecto. Ahí vemos cómo va saliendo con su familia. Reconocido rostro del canal, de los programas de comida que justamente hace el canal”, agregó la notera.

“Sólo por los lentes era parecido a mí”

No debió pasar mucho para que el propio Yuhui se refiriera al comentado chascarro, asegurando que no se halló parecido al pasajero.

“Me lo tomé con humor, entiendo que fue una confusión, no pasa nada, lo encontré chistoso”, señaló el joven chef en conversación con el sitio de espectáculos Página 7.

“Solo por los lentes era un poco parecido a mí pero su estilo no. Además, cuando la periodista lo entrevistó y el caballero respondió su voz no se parecía a la mía. Si hubiera sido yo, habría saludado altiro sin problema”, agregó.

Junto con agradecer el cariño que recibe por parte de quienes lo reconocen en la calle, el exMasterChef indicó que no se considera una persona famosa.

“Yo siempre he dicho que me siento un poco conocido, no famoso. Me siento muy bien porque cuando voy a diferentes lugares hay muchas personas que me saludan, son súper cariñosos, simpáticos y buena onda, soy uno más de ellos”, concluyó.