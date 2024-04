Durante la noche de este lunes, el conocido estilista Jean Bohus sufrió un violento asalto en el estacionamiento de un supermercado en la comuna de Colina.

La figura, reconocida por trabajar con personalidades de la TV, resultó herido de bala y apuñalado en el abdomen debido a que se enfrentó a un grupo de delincuentes que, finalmente, se llevaron su vehículo.

El profesional evidenció el traumático episodio a través de su cuenta personal de Instagram, donde se grabó en el lugar a momentos de haber sido herido. “Necesito ayuda, acá, en el Jumbo de Chicureo. Me robaron el auto y me acaban de apuñalar. Necesito ayuda urgente. Estoy apuñalado“, dijo en los registros.

Jean Bohus entregó detalles de violento asalto

Por fortuna, y tras haber sido trasladado a un centro asistencial, las heridas no resultaron ser de riesgo vital. En diálogo con Página 7, el estilista brindó detalles del crudo incidente, revelando que terminó siendo agredido por defender a su madre.

Jean relató que se encontraba con personal de seguridad del supermercado revisando las cámaras, pues en primera instancia, el evento se trataba de un hurto (los delincuentes habían roto las ventanas del auto para sustraer especies de valor).

Mientras estaba en ello, Bohus se dio cuenta de que llegó al estacionamiento una “camioneta gris con 4 tipos dentro. Cuando me doy cuenta de que algunos estaban con capucha, entendí que algo pasaría“. Tras ello, el profesional corrió hacia su jeep para sacar a su madre que se encontraba en el interior.

Cuando llegó al vehículo, los delincuentes lo arrinconaron y amenazaron con cuchillos y un arma de fuego.

“Comencé a defender a mi mamá y forcejear con ellos para quitársela y poder liberarla. Cuando lo logré, seguían pidiéndome las llaves, que no les pasaba. Ante eso, el tipo me disparó en la pierna, para luego empujarme al suelo“, señaló el estilista al medio citado.

Jean entregó las llaves del vehículo luego de recibir la puñalada en su abdomen. Bohus agregó que la seguridad del lugar no les prestó ayuda en ningún momento: “No hicieron nada, nos dejaron solos a vista y paciencia de todo el público que miraba desde lejos. No me trajeron ambulancia mientras me desangraba dentro del supermercado“.

“El personal sólo miraba… Ellos no actuaron bien. Carabineros tuvo que llevarme en la patrulla a la clínica, tirado en la parte trasera, porque la ambulancia nunca llegó“, reveló. “Espero salir pronto (de la hospitalización)”, finalizó.