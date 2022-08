En conversación con César Huispe, la periodista María José Terré recordó el fin del programa periodístico 21 Días, que realizó junto a Catalina Castro en 2013, explicando el motivo por el que jamás se emitió el capítulo final.

El programa, donde una de las dos periodistas se sometía por 21 días a un modo de vida como el alcoholismo, vivir en la calle y más para mostrar dicha perspectiva, contaba con una temporada de 12 capítulos, aunque solo 11 salieron en pantalla.

Fue así que Huispe quiso saber el motivo tras la entrega que describió como “censurada”.

“No, el capítulo no fue censurado. Muchas personas me preguntan qué pasó y por qué fue censurado, pero la razón no es esa”, aclaró, destacando que aquel episodio retrataría a la industria del sexo en Chile.

De acuerdo a Terré, “ese capítulo quedó como el último. La emisión del episodio 12 debía llegar un lunes en horario estelar”. Sin embargo, aquel día el canal tuvo que emitir una transmisión especial.

“Aplazaron ese capítulo para la semana siguiente, pero esa semana comenzaba el reality de las Argandoña, y como tenía que salir, cortaron el capítulo y lo guardamos en el bolsillo, aunque estaba buenísimo”, explicó.

Respecto a la idea de no emitir el final de temporada, Terré fue directa: “En mi opinión personal el canal no tomó una buena decisión, porque era un programa que realmente aportaba contenido y ponía temas sobre la mesa. Además de que tenían buenas críticas. Habría sido un éxito seguir con eso”, lamentó.

Así, Terré apuntó también que el espacio de TVN “tuvo mucha repercusión, muy buena crítica y en YouTube tiene más de 6 millones de visitas. Todavía se sigue viendo por alguna razón y las personas aún lo siguen comentando”.

“Entonces, ¿por qué duró una sola temporada si era tan bueno?”, le preguntó Huispe a la periodista, apuntando posibles respuestas como el horario y el rating.

“No sé, César. Nos fue bien en el rating, tuvo buena crítica. También puso muchos temas relevantes de nivel valórico, de sociedad, y se comentó en distintos medios de comunicación. Sé que fue decisión del canal no hacer segunda temporada”, lamentó.

MAría José Terré y el capítulo que nunca se publicó

Fue en eso que Huispe quiso saber dónde quedó aquel episodio, además de saber si todavía existía dicho material.

“Sabes que nunca lo vi terminado”, le respondió Terré, lamentando que dicho material “lo hice y me costó un kilo”, debido a que aquel proyecto “fue uno de los que más me costó, uno de los que más me desafió profesional y personalmente, pero que no vi nunca”.

“El capítulo tenía que ver con todo el mercado del sexo en Chile, con los lugares donde bailan mujeres, los strip club, las líneas telefónicas donde tenías que poner voz hot…”, recordó.

“Tuve que ir a un café con piernas, aprender el trabajo de las niñas que trabajan en los cafés con piernas y atender yo también”, añadió. Asimismo, aseguró que entonces “casi me muero, no estaba pilucha, pero estaba con poquita ropa. Me costó muchísimo hacer ese capítulo”.

“Yo me miraba al espejo y no lo podía hacer. Fue un desafío tremendo involucrarme tan profundo en ese mundo, en donde también tuvimos que hacer una película porno”, reveló.

Asimismo, aseguró que entonces “fue entretenido, pero fue una experiencia que me desafió muchísimo. Me costó mucho perder el pudor, porque me daba mucha vergüenza contestar el teléfono con esa voz hot y tener a todas las cámaras encima”.