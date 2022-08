Durante la tarde de este miércoles, Canal 13 informó el fin de Aquí Somos Todos, conducido por la periodista Priscila Vargas. Fue así que este jueves, los panelistas y noteros del espacio ocuparon los primeros momentos del programa para referirse a la noticia.

Todo inició en los primeros segundos, cuando Vargas saludaba a Clarisa Muñoz, Matías Vera y a Jairo Valdés. Fue entonces que Muñoz se tomó un momento para referirse a la noticia.

“Quiero decir que es una pena que se muera este espacio. No solo por el equipo que pierde su fuente laboral, sino porque perdemos la posibilidad de cambiarle la vida a cinco personas cada semana”, comenzó diciendo en vivo.

“En este programa aprendimos que hay personas que son invisibles: por muchas puertas que toquen, o la ayuda que pidan, siempre serán ignoradas. No existen para las autoridades y están ubicadas en lugares de la ciudad que no son visibles para el tránsito diario. Están escondidas para que su presencia no incomode”, lanzó entonces.

“Ahí llegábamos nosotros con nuestro equipo”, recordó, asegurando que entonces “comprobábamos una máxima: que cuando llegan las cámaras, llegan las soluciones”.

“No era tan difícil ayudar, solo había que escuchar y tener la disposición. Es distinto cuando lo pide la tele que cuando lo pide una persona humilde. Eso fue el Aquí Somos Todos”, continuó.

En eso, añadió que “ahora que esta llave mágica se cierra, es triste; porque la tele sí puede ayudar, sí puede estar en función de la gente. En este programa, eso siempre fue de verdad”.

“Un abrazo a todo el equipo maravilloso del Aquí Somos Todos, y es un orgullo tremendo haber sido parte de esto”, cerró, siendo apoyada por Priscilla Vargas, quien le dio la palabra a Jairo Valdés.

“Me voy a concentrar en agradecer. Quiero dar gracias a Dios por la oportunidad de estar en este espacio y por contar con este equipo humano, con quienes estuvimos desde el primer día armando esto. Quiero decir que estoy orgulloso y que comienza nuestra cuenta regresiva”, afirmó por su parte.

Quien también se refirió al tema fue Matías Viera, quien afirmó sentirse “privilegiado de haber formado parte de este equipo”.

“No te voy a mentir: soy un ser humano y tengo pena. Muchos de los del equipo tienen pena, muchos se quedarán sin trabajo y es algo que no podemos ignorar”, reveló.

“Somos cerca de 50 personas que trabajamos en Aquí Somos Todos de manera interna y externa, y hemos tenido la oportunidad de cambiarle la vida a cientos de personas. Cientos de personas que no tenían esperanzas, expectativas, que no tenían oportunidades de solucionar los conflictos que les tocó vivir por A, B o C motivo”, continuó.

Poco después, apuntó que “probablemente después de estos siete días vamos a llorar, nos dará pena, porque vamos a echar de menos. Pero tenemos certeza de que hicimos un programa histórico que se encargó de los problemas estructurales que un estado siempre ha ignorado. Tenemos pena, pero aquí vamos a estar”, cerró para dar cabida a los temas del programa.

“No sabíamos absolutamente nada”

Este miércoles, Canal 13 informó el fin de Aquí Somos Todos, teniendo su último capítulo el próximo 19 de agosto. Su salida dará paso a teleseries como el reestreno de Yo soy Betty, la fea, la emisión de Alev: la fuerza de una madre, entre otras.

“Lamentablemente, en los tiempos de hoy, mantener un programa franjeado en vivo y de estas características, por ahora, no se hace viable”, señalaron, apuntando además que Priscila Vargas encabezará otro proyecto del canal.

En conversación con Página 7, el profesor y activista Jairo Valdés aseguró que el fin del programa fue anunciado poco antes de que saliera a la luz pública. “Quedamos sorprendidos. Terminamos el programa, citaron a una reunión al equipo y nos dieron esta noticia, que fue súper sorpresiva para todos”, dijo.

“No sabíamos absolutamente nada (…) Se luchó para mantener Aquí Somos Todos, pero por decisiones del canal no va más al aire”, agregó, apuntando que “estoy súper apenado, pero con sentimientos muy encontrados, porque creemos que vienen nuevas cosas”.