A través de redes sociales comenzó a viralizarse un video de 2013 donde el analista internacional Raúl Sohr relata cómo fue su salida de TVN, admitiendo que todo se debió a una “discusión de varias horas” con el ex director ejecutivo de TVN, René Cortázar, tras una investigación sobre el asbesto.

El registro, que comenzó a propagarse en Twitter tras la aparición de Cortázar en el programa Aquí Se Debate de CNN, muestra al también periodista en una conferencia respecto al libro Fibras grises de muerte: El silencio del mayor genocidio industrial en Chile.

Entonces, en el registro, Sohr recordó la vez que tuvo conciencia sobre el asbesto cuando vivía en Londres, descubriendo que si bien estaba prohibido en Europa, en Chile era algo legal.

“Propuse hacer un programa sobre el asbesto. Como resultado, en un viaje pasé por Bélgica. Pizarreño es una filial de una empresa belga y allí me entrevisté con el gerente general de esta empresa”, contó.

En medio de sus preguntas, le consultó al ejecutivo si se utilizaba el asbesto en Bélgica, a lo que el entrevistado aseguró que: “No, hace mucho tiempo que ya no lo usamos”.

“¿Y usted cree que la vida de los chilenos vale menos? Porque en Chile lo siguen usando”, respondió entonces Sohr. “Ese fue el fin de la entrevista. Me miró en forma muy severa y me dijo: ‘Lo usamos en Chile porque la ley lo permite"”, rememora en el video.

“Cuando volví a Chile, inmediatamente me llamó el Director Ejecutivo de TVN y me preguntó: ‘¿Qué estuviste haciendo en Bélgica?"”, a lo que apuntó que contó que estaba realizando otro reportaje.

“‘No, pero estuviste metido en una cosa del asbesto’, respondió. Y claro, se me encendieron las luces rojas. Obviamente, este gerente había llamado por teléfono a Pizarreño y Pizarreño había llamado al director ejecutivo, ya que querían saber a qué es lo que venía”, mencionó.

Finalmente, recordó Sohr, su programa “acabó siendo una especie de Informe Especial”, en donde también consiguió un caso donde se involucraba a la CNI.

“Un dirigente presentó una querella a tribunales porque padecía de asbestosis y el día que debía presentarse en tribunales, llegó la CNI a su casa y encuentra un escondijo de armas, siendo detenido y retenido por seis meses. Cuando se cierra el caso por comparecencia, lo liberan sin cargos”, relató Sohr.

“Entonces, el director ejecutivo me llama y me dice ‘esto no puede ir al aire, ¿qué estás insinuando? ¿Que Pizarreño llamó a la CNI?’ Yo no estaba insinuando nada. Lo que yo había verificado es que esta historia es verdadera y coincide con todos los datos que hemos podido investigar. Esa interpretación sobre quien llamó a la CNI no es asunto nuestro”, recordó.

Entonces, el director de TVN apuntó además que “atacar el asbesto es hacerle un daño al país, porque las viviendas sociales que usan las planchas de Pizarreño subirían enormemente de precio si se deja de usar el asbesto”.

“Esto se convirtió en una discusión de varias horas con el director ejecutivo de la época. Les voy a ahorrar la investigación: era el señor René Cortázar y culminó con mi salida de TVN”, reveló entonces.

“No se me despidió por eso, pero a partir de ese momento, todas las proposiciones y todos los programas e intervenciones que quise hacer fueron vedadas”, explicó.

“La señal era que el asbesto no era un tema abordable por los medios y que las consecuencias para quienes lo hicieran eran enormes”, lamentó, aunque destacó que el programa acabó saliendo al aire.

“Este incidente que les he narrado fue censurado (…) mi cálculo fue que era mejor sacar por lo menos una parte que creaba una conciencia del asbesto que tener el 100%, era mejor que nada, en todo caso”, añade.