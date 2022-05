Durante la noche del miércoles el exchico reality Marcelo Marrochino realizó un mea culpa luego de que el pasado 10 de abril fuera detenido tras chocar un semáforo mientras conducía en estado de ebriedad en Las Condes, región Metropolitana.

Marrochino conversó con Julio César Rodríguez en su programa Pero Con Respeto, donde aseguró que “me quedé dormido un minuto y choqué” tras beber tres copas de vino, aunque también aseveró que el cansancio sumó a su malestar.

“Me desperté cuando sentí que el auto estaba acelerando mucho y cuando me despierto, choco”, recordó, apuntando a que “yo sigo las reglas, soy consciente de que fui muy irresponsable, que siendo figura pública hay que dar el ejemplo y lo lamento”.

“Gracias a Dios estoy bien y no hubo ningún otro involucrado, y eso es lo más importante”, añadió poco después.

Sobre lo aprendido tras su accidente, el modelo aseguró que “uno no es invencible. Pensar que uno vive semanas muy duras de trabajo con mucho cansancio, aunque no es excusa, debemos ser conscientes de nuestros cuerpos”.

“Me martirizaba mucho por lo que pasó. Estaba con mucha culpa”, reveló. Asimismo, aseguró que actualmente prioriza viajar en bicicleta.

“En estos momentos uno piensa mucho en su familia y lo que pudo haber pasado. Entra en la dinámica donde tomas conciencia de las responsabilidades”, reflexionó.

“Uno puede sentirse bien o no, pero para qué arriesgarse. Fui inconsciente y no soy el primero al que le pasa algo así (…) Hay muchas soluciones para prevenir esto y hay que tomarlas”, cerró el músico.

Anteriormente, Marrocchino negó que estuviera conduciendo bajo la influencia del alcohol. “Carabineros no lo puede decir porque no es verdad (…) Estoy cansado, me quedé dormido un segundo”, dijo entonces el exchico reality.

No obstante, la capitán de Carabineros, Vanessa Barrientos indicó que se realizaron los exámenes de rigor que arrojaron que estaba conduciendo bajo los efectos del alcohol.