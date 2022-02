Mauricio Israel ya tiene fecha de regreso para la televisión luego de varios años alejado de la industria.

Será el próximo 6 de marzo, a las 22:30 horas, cuando el comunicador debutará con su nuevo programa deportivo llamado Círculo Central a través de las pantallas de TV+.

En el espacio televisivo, Israel estará acompañado de Felipe Bianchi y Marco Sotomayor, con quienes analizará -junto a un panel de invitados- el acontecer del fútbol nacional.

“Esto es como volver a mis raíces, yo partí como periodista deportivo y estar en Círculo Central es un deja vú muy lindo que me permite reencontrarme con el público”, señaló Mauricio en conversación con El Mercurio.

“Hay al menos dos generaciones que ni siquiera me conocen y nunca me han visto en la tele”, mencionó.

“Ahora tengo 60 y no 40 años. Ya no soy el mismo, tengo otras experiencias y no voy a llegar a pontificar, sino a opinar y hacer comentarios de una forma más tranquila”, sostuvo.

Cabe señalar que el último programa que Israel condujo en Chile fue Con el pie derecho de La Red, en el cual se desempeñó hasta fines de 2008.

Poco después el recordado comentarista deportivo dejó el país en medio de polémicas por deudas con bancos y cercanos, acumulando millonarias deudas.