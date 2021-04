El animador Martín Cárcamo llegó hasta la localidad de Aventura en Florida, Estados Unidos, para conversar con Mauricio Israel, quien lleva 13 años radicado en la zona.

“No vengo a lavarte la imagen, porque no tiene ningún sentido y no está dentro de mi foco, pero tampoco te vengo a destruir. Vengo a conversar”, aclaró de entrada de Cárcamo, quien lidera el equipo de “De tú a tú”.

La conversación comenzó con la salud de comentarista, quien se contragio de covid-19 hace algunos meses en el aeropuerto de Miami. “Lo pasé mal, empecé a sentir mareos, dolor de cabeza, un poco de fiebre, cuando me dieron el resultado yo ya sabía que tenía covid. Hubo días en que yo no me podía mover, el dolor muscular, el cansancio, yo quedé con fatiga crónica porque las secuelas que te deja el Covid son horribles. Hasta el día de hoy no me recupero 100%”, afirmó.

Israel, que tras su polémica salida de Chile se dedica al corretaje de propiedades en EEUU, reconoció que ganó mucho dinero por su trabajo en la televisión y que su momento peak fue cuando estaba en Mega conduciendo el programa de la mañana.

Según su relato, nunca fue una persona que ganara mucho dinero pero que empezó a comprar propiedades con préstamos bancarios y estaba formando un capital cuando vino su quiebre económico.

“A mí me pilla la rueda cuando estuve 11 meses sin cobrar un peso. Me congelaron mis pagos porque supuestamente había sub declarado el IVA, cosa que no es verdad, pero en definitiva me tuvieron bloqueado 11 meses y tú caes como dominó y te empiezas a endeudar en el mercado informal”, contó Israel quien tuvo que salir de su casa porque la remataron. “No tenía ninguna posibilidad de salvarme, tenía una deuda que era imposible de pagar”, añadió.

“¿Tú le pediste plata a amigos?”, preguntó Cárcamo, a lo que el comunicador aclaró que “amigos, como decirle a alguien ‘¿oye préstame 500 lucas?’, no. Salvo lo que dice Rodrigo Herrera que yo creo que sí, efectivamente en algún minuto él me tiene que haber dado algo, no recuerdo el monto –tampoco lo discutí- y yo quise devolvérselo siempre. Él me avaluó en un auto, esa es una historia cierta, pero salieron muchas cosas como que le debía plata al jardinero, no, nada de eso es cierto”.

Israel aseguró también que sus deudas económicas lo sacaron de pantalla y que lo echaron de Mega al día siguiente de la muerte de Ricardo Claro. Aunque probó suerte en La Red, su espacio no tuvo éxito. “Como no me estaba yendo muy bien en La Red, no tenía de donde generar las lucas para poder devolverle a la gente la plata, entonces tuve que recurrir a mi familia”, dijo.

Tras analizar la situación con su familia y un abogado, se tomó la decisión que saliera del país por un tiempo para poder arreglar sus problemas. “Yo estaba muy mal psicológicamente, anímicamente, físicamente, ya no aguantaba más, porque cuando estás con un nivel así de problemas colapsas en todo sentido. Y la verdad es que fue una mala decisión que yo me hubiera ido”, confiesa.

Israel afirmó que no recordaba el monto total que debía cuando se fue de Chile, “pero no eran 200 millones de pesos, era mucho menos, pero había una deuda”.

El hombre también dijo que no estaba casado con Marisol Galvez en ese momento. “No estaba en pareja en ese minuto, nunca estuvimos juntos, o sea, sí estuvimos juntos un tiempo, de hecho me fui a vivir a su casa mientras estaba la Sarita (hija de ambos), pero mucho antes de que yo me fuera de Chile ya me había ido de su casa por lo tanto ella es la mamá de mi hija y punto”.

comillas “Caí en deudas y no supe enfrentar las cosas como tenía que enfrentarlas y de alguna manera fui cobarde. Yo creo que eso es lo que la gente debería de perdonarme, de haber sido cobarde y no haber enfrentado las cosas en su momento como debería de haberlas enfrentado” - Mauricio Israel

“Mi hijo hace cuatro años que no me habla”

Uno de los más dolido con todo lo sucedido fue su hijo mayor, Alan (34), y aunque trató de advertirle lo que se venía, no lo escuchó. “Yo sí te puedo contar, y con mucho dolor, que mi hijo hace cuatro años que no me habla. Y la gota que rebalsó el vaso fue la demanda que puso Marisol a mis papás por el pago de pensión alimenticia. Pensión alimenticia que nunca se dejó de pagar”, aseveró.

El comunicador añadió que Marisol demandó a sus padres y que Alan lo llevó al tribunal pero cuando llegaron se enteraron de que ella había desistido de la causa. “Mi hijo desde ese día me dijo, ‘yo no’… él sintió que yo pude haber evitado que eso llegara pero no tenía cómo evitarlo (…) Alan está muy molesto, muy enojado, a mí me duele no tener contacto con él. Tengo ese dolor permanente en el alma de que mi hijo está enojado conmigo y la verdad es que tiene toda la razón. Yo sé que le he causado dolor a mis hijos, a mis sobrinos, tengo un sobrino que físicamente se parece mucho a mí y sufre mucho bullying, mi hija sufrió bullying también”, dijo.

“Él sentía que yo estaba desordenado, que yo estaba pateando la pelota, que en un momento determinado yo estaba tapando los hoyos. Entonces no le quería contar mucho a él, no lo quería involucrar. Y el sentía que yo no estaba siendo ordenado, que la plata no me alcanzaba, y era verdad que no me alcanzaba, pero yo tampoco fui lo suficientemente honesto con él en ese minuto de contarle lo que me estaba pasando porque no le había contado a nadie”, comentó.

Israel luego dedicó palabras a su hijo: “Yo… Alansito yo te echo mucho de menos, y te necesito mucho y sobre todo en esta etapa de mi vida. Y yo sé que soy egoísta al pedírtelo pero no tienes idea cómo te extraño. Él no sabe, no logra dimensionar lo que él me hace falta”

El juicio de Mauricio Israel

El ex comentarista deportivo llevaba menos de un año viviendo en Israel cuando su abogado le pidió volver a Chile para enfrentar el juicio. Dice que solamente tenía una orden de detención porque no se había presentado al tribunal y que el juicio duró 8 minutos. Mauricio Israel fue sobreseído por los dos juicios en su contra.

De ahí se fue a Estados Unidos, empezó a trabajar en el corretaje de propiedades para seguir pagando sus deudas y a través de su abogado le fue pagando a todos los acreedores, según su relato.

Mauricio también agregó que no le debe a nadie hoy en día. “Si aparece alguien y dice ‘el señor Israel me quedó debiendo una llave que le hice’, se le va a pagar. Pero han pasado 13 años, o 10 años, y no ha aparecido nadie. Si alguien quiere venir a cobrar, que cobre, yo no tengo problema”, sentenció.

La arrogancia

Mauricio Israel analizó también que todo lo que le pasó, “fue pagar un precio por mi arrogancia. Porque sí es cierto que yo fui exitoso en algún momento de la televisión pero también fui muy arrogante. Y esa arrogancia me pasó la cuenta y me pasó la cuenta con mis compañeros de trabajo, con mi trabajo, con mi familia, con todo el mundo”.

“¿Te creías todopoderoso?”, preguntó Cárcamo, a lo que Israel responde: “es que tenía poder, tenía poder, lo que pasa es que lo administré mal. Me creí con más poder del que realmente tenía entonces a mí me daba lo mismo todo. Un día tuve una gran pelea en el canal y no llegué a hacer el programa”.

“Fui arrogante con mi familia porque, no sé, yo estaba en una posición donde sentía que no necesitaba a nadie. Yo creo que me creí mucho el cuento y después me di cuenta, Martín, que eso eran puras inseguridades”, dijo.

“Yo siempre luché con que era feo, con que era Judío, yo nunca he sido una persona avasalladora. A mí el que me invita a hacer televisión fue Sergio Melnick (…) yo creo que sin querer queriendo me fui creando a un personaje. En alguna oportunidad, cuando yo empecé en la televisión, a mí me dieron un consejo -no voy a decir quién- pero me dijeron que me tenía que transformar en un pirata, que había que ser pirata para sobrevivir en la televisión. Yo no me lo creí pero creo que me fui transformando en un pirata”, comentó.

“Es una relación complicada

Sobre la relación que tiene con Sara (14), la hija que tuvo con Marisol Galvéz, reconoció que es “es una relación complicada”. “Siento que es una niñita a la cual no conozco lamentablemente (…) no, porque yo me fui cuando ella tenía ocho meses. No la conozco mucho, he tratado de tener una relación con ella, las veces que voy a Chile la veo, la última vez que fui la vi”.

También lamentó que adolescente no tenga relación con sus abuelos paternos, ni con sus sobrinos. “Jamás he dejado de pagar pensión, jamás. Ni en el peor momento. Es difícil Martín porque te trastoca toda tu vida, yo llevo 13 años fuera de Chile y en 13 años pasan muchas cosas, demasiadas”.

Tras confesar que lo que más lo ha traicionado son sus inseguridades y que fue muy dependiente de sus relaciones sentimentales, Mauricio Israel confesó que hoy en día se encuentra en una relación amorosa pero que ella “está conflictuada con su pasado turbulento” y que le ha costado mantener esa relación por su historia.

El ex rostro de televisión cree que su momento más crítico fue cuando se tuvo que ir de Chile, “ahí yo colapsé y ese momento se prolongó hasta que yo empecé a vivir aquí en Miami”.

“Yo sé lo que hice para que la gente no me quiera perdonar, yo le fallé a la gente, porque yo que atacaba mucho a los corruptos, a la gente que trataba mal a las mujeres, me equivoqué Caí en deudas y no supe enfrentar las cosas como tenía que enfrentarlas y de alguna manera fui cobarde. Yo creo que eso es lo que la gente debería de perdonarme, de haber sido cobarde y no haber enfrentado las cosas en su momento como debería de haberlas enfrentado”.

Mauricio Israel cerró su participación en “De a tú a tú” confidenciando que “no he me perdonado. Me falta reconocer más las cosas en las que fallé y cuando termine de reconocerlas todas, yo creo que ahí me voy a perdonar”, sintetizando que “con esta conversación me doy cuenta que no estoy listo, y te lo agradezco. Ha sido muy enriquecedor. He sentido ese afecto que me falta de Chile”.