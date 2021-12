En un 2021 marcado por la pandemia de covid-19 y sus restricciones, las pantallas nacionales no estuvieron exentas de polémicas.

Hubo de todo. Salidas, llegadas, quiebres, demandas y más, fue lo que marcaron las polémicas de rostros televisivos en el año que ya llega a su fin la noche de este viernes.

Al fin de Bienvenidos se sumó la caída de Tonka Tomicic como un rostro fuerte de Canal 13, además de los cambios en Mucho Gusto y el arribo de José Antonio Neme tras renunciar repentinamente a La Red.

Este último canal, por cierto, se encargó de tener su propia agenda de polémicas tras acusar que una marca les quitó publicidad por emitir un documental y desmarcarse de la Teletón por falta de confianza en su transparencia.

El uso de mascarillas y los viajes de placer al extranjero de algunos rostros, con fiestas incluidas, mientras las autoridades sanitarias llamaban a no arriesgarse, fueron otros temas que causaron controversia.

Y claro que eso no es todo, pues algunos rostros (o al menos sus abogados) debieron pasearse por tribunales civiles y de familia por demandas de dineros impagos y pensiones alimenticias.

Todo un drama. Los detalles a continuación:

1. Mi Barrio

Tras el fin de Morandé con Compañía en Mega y el retiro de Francisco Kike Morandé de la animación, el prime de los viernes quedó en manos del programa Mi Barrio, conducido por el actor Fernando Godoy. Tras una serie de polémicas, no obstante, el espacio salió del aire.

La primera ocurrió en sus comienzos e involucró directamente a Godoy, quien en medio de un sketch llamado Cocinando con odio, utilizó ingredientes repulsivos y poco higiénicos como restos de los baños, sin mencionar que se le veía también estornudar sobre la comida e incluso vomitar. Un hecho que generó críticas.

Semanas antes ya habían protagonizado otra controversia, luego que actores del espacio realizaran una parodia al grupo surcoreano BTS. Los personajes se llamaron “Kim Jong Un”, “Dos”, “Tres” y “Cuatro”, en abierta alusión al líder de Corea del Norte.

La discusión en las redes sociales comenzó de inmediato e, incluso, la parodia fue criticada en medios internacionales como The New York Times y NME.

Ese momento, según cifras del CNTV, acumuló durante todo abril un total de 1.839 denuncias por lo que consideraron “una representación racista y xenofóbica (de odio y discriminación) hacia la comunidad asiática, particularmente coreana, mofándose del idioma y del grupo BTS”.

2. Paulina y Cathy Barriga

Con una querella de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, contra la periodista del matinal Mucho Gusto (Mega) Paulina de Allende-Salazar, terminó un reportaje del programa en que acusaban excesivas horas extras en la casa edilicia.

El material audiovisual, desarrollado por la comunicadora, denunció que existen funcionarios que incluso han superado las 147 horas extra mensuales, con sobresueldos que superan los $17 millones. Todo esto, afirmó de Allende-Salazar, con datos de investigaciones de la Contraloría General de la República.

La querella por injurias y calumnias, que fue interpuesta en abril y que sigue su trámite en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, también apuntaba a la exfuncionaria de la casa edilicia, Lucía Ulloa.

Allende-Salazar respondió en el programa que “el equipo de investigación de Mucho Gusto, representado por mí, tiene toda la tranquilidad de haber hecho un trabajo responsable, basado en información oficial, que fue cotejada (…)”

“Además, en reiteradas oportunidades se le pidió a la alcaldesa de Maipú que por favor respondiera la información que este reportaje iba a entregar (…) Así que, con toda la calma, nosotros les decimos que vamos a seguir haciendo el trabajo periodístico que todos nos merecemos”, cerró.

3. Acusación de acoso laboral contra Pablete

La periodista Clarisa Muñoz, notera del programa Aquí Somos Todos (Canal 13), acusó este año que mientras trabajaba en el matinal Mucho Gusto fue acosada laboralmente por el productor ejecutivo Pablo ‘Pablete’ Alvarado.

Según contó la comunicadora a BioBioChile, en 2017, mientras trabajaba como notera en el matinal, acudió con los antecedentes al Sindicato de Producción y a Recursos Humanos de la señal de Bethia para interponer una queja formal. A raíz de lo ocurrido, dijo, debió tomar licencia psiquiátrica.

“Para mí fue un tema muy complicado y doloroso en su momento, pero ahora por fin logré dejarlo atrás”, dijo, sin entregar mayores antecedentes aludiendo a su avanzado embarazo y a su salud emocional.

Explicó que “finalmente no alcanzó a ser algo formal. Fui y entregué todos los antecedentes al canal, pero en el fondo lo que ellos me pidieron fue que yo hiciera una denuncia formal y tenía que conseguir testigos (…) pero nadie se atrevió a testificar contra el jefe“. Muñoz agregó que “todos sabían lo que iba a pasar”. El acusado respondió afirmando que nunca se le informó de tal denuncia.

Pablete, que en ese momento trabajaba para el programa de talentos Got Talent (Mega) salió del espacio de televisión antes su fin tras conocerse la acusación.

4. Neme a Mega

El mismo matinal, a comienzos de año, se vio envuelto en una polémica tras la llegada del periodista José Antonio Neme al matinal. El regreso, en realidad, pues el comunicador había sido desvinculado de la señal para luego llegar a La Red, diciendo que “tan feliz bailando no estaba”.

En La Red, Neme fue parte de los programas Hola Chile y Pauta Libre, los que dejó repentinamente tras una oferta de la señal de Bethia.

“Para mí el tema económico es importante (…) voy a hacer todo lo que esté a mi alcance desde el punto de vista profesional para garantizarme una vida tranquila en mi intimidad y en mi vida privada, una vez que yo deje de trabajar o trabaje en otra cosa”, explicó el comunicador más tarde, en un Live con Francisca García-Huidobro.

“Si yo me fui fue por más plata, porque efectivamente me interesa un trabajo mejor remunerado que en La Red no me lo podían pagar. Pero además porque Mega me estaba dando la posibilidad de conducir de lunes a viernes un programa… y La Red, lamentablemente y no porque no quisiera, sino que porque a mediano y largo plazo no había una posibilidad”, sentenció.

5. Caso La Red

Las polémicas del canal dirigido por Víctor Gutiérrez, también son numerosas. A la acusación del telefonazo de La Moneda por emitir una entrevista al exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, condenado por el asesinato de Jaime Guzmán, que los hizo llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más tarde afirmó que una marca se restó de su publicidad por la emisión de un documental.

Se trata de Carozzi, quienes según escribió el canal en Twitter, “retiró su publicidad de La Red por emitir La Batalla de Chile. La marca emitió una declaración pública negando la acusación, afirmando que “no auspiciamos programas de contenido político”.

“En este caso en particular nos encontramos frente a un error cometido desde la agencia externa a nuestros medios, Initiative, que no respetó nuestros lineamientos previamente conocidos por ellos, hecho que lamentamos profundamente”, sentenciaron. Y más tarde responsabilizaron a una agencia externa de medios.

El canal, además, se restó inéditamente este año de la emisión de la Teletón debido a cuestionamientos a la transparencia de las finanzas de la fundación que rehabilita a personas en situación de discapacidad.

6. Fin de Bienvenidos y el caso de Tonka

Luego de 10 años al aire, el matinal Bienvenidos (Canal 13) llegó a su fin este 2021, para ser reemplazado por el programa Tu Día.

“Este 2021, Canal 13 busca tener otro tipo de espacio en las mañanas, a tono con los tiempos de hoy y desde ese lugar sintonizar con lo que el público espera y necesita actualmente de un programa AM”, señalaron desde el canal en un comunicado.

El espacio de Tonka Tomicic bajó el telón el 10 de noviembre. “Cerramos el telón. Esto no es una despedida, esto es, como dije ayer, un voy y vuelvo. ¡Cerramos Bienvenidos!“, dijo la conductora al final, rodeada de todo el equipo.

2021, además, fue un año duro para Tonka. Esto, debido a que una investigación de Ciper Chile reveló que su esposo, Marco Antonio López Spagui conocido como Parived, estaba siendo investigado por el Ministerio Público por el delito de receptación, al haber presuntamente comprado relojes robados provenientes de una banda de contrabando.

Las informaciones indicaron que las compras se habrían realizado con cheques de la animadora, y que la Fiscalía se encontraría indagando respecto de esos documentos.

Más tarde, BioBioChile reveló fotografías que aún más vincularían a Parived en el caso.

7. Demanda a Ignacio Gutiérrez

El exconductor del matinal Buenos días a todos (TVN) Ignacio Gutiérrez fue demandado mediante su productora en 2020 por la comunicadora Bárbara Rebolledo y dos trabajadores del canal TV+, en un caso que se conoció este 2021 y que ya llegó a un acuerdo.

Tras ser desvinculada de Cariño Malo -producido por Northfield de Gutiérrez-, la comunicadora solicitó que se decretara nulidad del despido, despido injustificado y cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales.

Por concepto de “remuneraciones pendientes”, solicitó el pago de 5,6 millones de pesos; por falta de aviso previo, pide 3,5 millones de pesos; otros 3,5 millones de pesos por años de servicio, más 1,7 millones de pesos por un recargo legal en el mismo concepto; y una compensación de 233 mil pesos por feriados. La cifra totaliza más de 14 millones de pesos.

Tras una audiencia de conciliación, los demandantes recibieron 15,5 millones de pesos en total, de los que 6,5 millones de pesos fueron para Rebolledo, dándose por terminado el caso.

8. Pamela Díaz y Mochileros

La modelo Pamela Díaz, que también estuvo en tribunales tras demandar a su exesposo por divorcio culposo y pensión de alimentos, causó controversia luego del anuncio de su programa Mochileros (TVN) que salió repentinamente del aire.

Esto se debió a un cambio programático llevado a cabo por Televisión Nacional de Chile, por lo que el espacio de ‘La Fiera’ dejó el horario prime de los sábados para ser reemplazado por una serie del fallecido cantante Juan Gabriel.

Si bien no existen razones oficiales, la decisión llegó luego que terminaran las grabaciones y en el espacio de farándula Me Late (TV+), en que es panelista, dijera que “me despedí de TVN, pero de nadie, porque no había nadie. No me pude despedir de nadie. No conozco a los ejecutivos, no conozco a nadie. No había nadie. Me perdí. Me da miedo, me da mucho miedo ese canal, y hablé con los rostros de ese canal, que hay muy pocos, cada vez menos, y me decían lo mismo”.

“TVN tiene una parrilla tibia, ¡más fría que la cresta! (sic) Entonces, ¿qué quieren? ¿Que yo saqué diez, quince puntos? No puedo. A los ejecutivos de TVN, entiendan. ¿Qué creen que soy?”, cuestionó luego.

9. Camila Gallardo

La cantante Camila Gallardo, a inicios de este año y en plena pandemia, fue detenida por la autoridad policial en enero tras participar en una fiesta clandestina, donde siete personas se encontraban en un departamento en el Hotel W, en Las Condes, mientras existían restricciones de movilidad y aforo.

“Solo quiero que sepan que no fue una fiesta clandestina. Jamás. Ustedes saben lo responsable que soy yo con estas cosas. Ni siquiera había alcohol de por medio. Nada. Era una junta piola entre amigos jugando Jenga, Uno y Carioca, en eso estábamos. Los medios ensuciaron un montón lo que realmente pasó, pero aquí estoy. Lo bueno es que estoy bien“, dijo en un Live más tarde.

Tras el caso, la Seremi de Salud Metropolitana la multó con cinco millones de pesos tras infringir las normas sanitarias.

En abril, en tanto, la artista viajó a Estados Unidos para presentarse este jueves por primera vez en los Latin American Music Awards (LAMAs) y fue criticada por nacionales por asistir a una fiesta masiva en el país, en que sí se permitían las reuniones.

La intérprete, no obstante, no llegó a los LAMAs luego que Vicente Fernández, con quien se había reunido en otro momento, diera positivo a covid-19.

La reunión, según la agencia EFE, ocurrió en la casa de Marc Anthony, hasta donde también llegaron otros conocidos músicos entre los que se encontraba también Carlos Rivera.

La aglomeración quedó en evidencia por una fotografía publicada en Instagram que posteriormente fue borrada, aunque alcanzó a ser reposteada por una seguidora de Rivera quien también decidió eliminarla.