Claudia Conserva es una de las invitadas en el nuevo capítulo de La Divina Comida a estrenarse la noche del sábado. Allí, habló de cómo combatió el cáncer y cuáles fueron sus motivaciones en el difícil momento.

En un adelanto del capítulo al que tuvo acceso BiobioChile, la presentadora reveló cuál fue una de sus mayores inspiraciones durante su tratamiento, se trata de ‘Lagertha’, un querido personaje femenino de la serie Vikingos.

“Cuesta entenderlo, pero a mí me pasó que me acosté después del diagnóstico muy desolada, muy triste, y no me preguntes por qué, pero me desperté y le dije al Pollo (Valdivia), soy Lagertha de la serie Vikingos“, contó.

Claudia Conserva en su etapa ‘Vikingos’

Según explicó, su marido no comprendía la referencia, “no entendía nada, y a mis hijos les dije, díganme Lagertha. Entonces yo enfrenté toda la enfermedad como vikinga, pero me iba en volá (sic). Yo me ponía tatuajes, el Pollo me miraba y me decía ‘Claudia, por favor, que vergüenza’. Los médicos todos me miraban raro”.

“Yo iba toda tatuada con postizos de trenzas, y me ponía los audífonos, y escuchaba la música de Vikingos, una música súper violenta, toda concentrada todas las quimios”, agregó.

Finalmente, admitió que si bien fue una manera poco común de afrontar su tratamiento, le resultó bien. “Fue una experiencia súper loca, me encantó haber sido vikinga y haber sido Lagertha“, concluyó.

Cabe señalar que Lagertha es un personaje histórico de la cultura vikinga, reconocida por su valentía y sus habilidades como guerrera. En la serie Vikingos es interpretada por la actriz canadiense Katheryn Winnick.