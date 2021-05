Corría 2018 cuando la periodista Clarisa Muñoz acusó al, entonces, productor ejecutivo del matinal Mucho Gusto (Mega) Pablo ‘Pablete’ Alvarado por acoso laboral. La comunicadora, que era notera del espacio televisivo, acudió con antecedentes al Sindicato de Producción y a Recursos Humanos de la señal de Bethia.

Muñoz, que desde febrero es parte del equipo de Aquí Somos Todos (Canal 13) y por ahora se encuentra en prenatal, confirmó la información a BioBioChile.

La profesional señaló que los hechos habrían ocurrido durante 2018 y que, a raíz del acoso laboral, debió tomar licencia psiquiátrica. Fue el profesional de salud mental que le extendió el descanso quien le recomendó conversar la situación con Recursos Humanos de Mega.

“Para mí fue un tema muy complicado y doloroso en su momento, pero ahora por fin logré dejarlo atrás”, dijo, sin entregar mayores antecedentes aludiendo a su avanzado embarazo y a su salud emocional.

Explicó que “finalmente no alcanzó a ser algo formal. Fui y entregué todos los antecedentes al canal, pero en el fondo lo que ellos me pidieron fue que yo hiciera una denuncia formal y tenía que conseguir testigos (…) pero nadie se atrevió a testificar contra el jefe“. Muñoz agregó que “todos sabían lo que iba a pasar”.

Tras regresar de la licencia, señaló, fue trasladada del matinal hasta el Departamento de Prensa. “Nunca me dijeron que era por eso. Después de que volví con la licencia psiquiátrica en la que estaba, me pasaron inmediatamente a prensa, no tuve que pasar de nuevo por el matinal”, aseveró.

Recordemos que Alvarado fue una de las cabezas tras el éxito de Mucho Gusto, del cual dio un paso al costado como productor ejecutivo tras la polémica protagonizada por José Miguel Viñuela, luego de cortar el pelo en vivo y en directo al camarógrafo José Miranda.

Meses más tarde arribó como productor ejecutivo a Got Talent Chile. No obstante, a principios de mayo se confirmó su salida de Mega, que según pudo conocer BioBioChile se dio luego de una negociación de las condiciones de su contrato, en las que no hubo acuerdo.

Eso sí, el profesional tendrá que terminar la actual temporada del programa de talentos, lo que ocurriría entre junio y julio, momento en el que definitivamente dejará el canal.

Sobre la acusación de Muñoz, Alvarado afirmó a BioBioChile que “nunca se me informó por tal denuncia”.

Este medio también intentó contactar a Recursos Humanos de Mega y al sindicato aludido sin obtener resultados hasta el momento. El departamento de comunicaciones del mismo canal tampoco ha emitido declaraciones.