Daniela Aránguiz reveló desconocidas amenazas en su contra que habría emitido Jorge Valdivia mientras estuvieron juntos. La modelo asegura que el exfutbolista le decía que atentaría contra su vida si no regresaba con él.

Según explicó en el programa Podemos Hablar, este viernes, se mantuvo en silencio frente a varias situaciones de violencia física y psicológica debido a reiteradas amenazas.

“Tenía mucho miedo, a mí se me amenazaba y se me sigue amenazando con el suicidio: ‘Me voy a matar, me voy a suicidar, vas a tener la culpa, vas a tener que vivir con la culpa toda la vida’“, reveló.

Asimismo, Aránguiz dice que tiene cómo comprobar estos dichos, algunos incluso muy recientes. “Si no vuelves conmigo, me voy a matar. No quiero entrar en detalles, pero no es solamente uno, y el último fue hace un par de días atrás“, comentó.

De hecho, asegura que poco antes de que Maite Orsini hiciera la denuncia formal, recibió la última amenaza: “Voy a dejar a tus hijos sin papá, un día voy a amanecer muerto y vas a tener que vivir con esa culpa para toda la vida”.

Amenazas de Jorge Valdivia interceptadas por Carabineros

En la misma línea, Daniela se refirió a una intervención de Carabineros en el año 2018, cuando discutió fuertemente con Valdivia en un hotel de la comuna de Las Condes.

“Jorge había tenido una pelea conmigo y me manda un video desde arriba de una pasarela de Costanera Norte, amenazando que se iba a tirar de él“, aseguró.

“Carabineros pasa por ese lugar y ve a una persona arriba. Lo bajan y se lo llevan a una calle de al lado. Nadie me creía este discurso hasta que le tomaron las declaraciones correspondientes a Carabineros“, concluyó.

En la conversación con Julio César Rodríguez, Aránguiz fue consultada sobre por qué tardó tanto en separarse. “Por miedo, inseguridad, por lo mismo, él decía ‘¿quién te va a pescar con dos hijos? Mírate, ¿quién te va a pescar con dos cabros chicos?"”.

“Había presiones y vulneraciones económicas, como en ese tiempo yo no trabajaba, obvio, yo lo pillaba en algo y hasta que yo no me ponía en la buena con él me quitaba las tarjetas y se iba a pretemporada, semanas“, añadió.