Daniela Aránguiz reveló nuevos detalles sobre su ruptura con Jorge Valdivia, cómo descubrió su infidelidad y el proceso legal que ahora deberá enfrentar con Maite Orsini, diputada y actual pareja del futbolista.

Según comentó durante un nuevo capítulo del programa Podemos Hablar, a estrenarse la noche de este viernes, se enteró de la infidelidad que motivó su separación cuando una de sus amigas fue a un motel y reconoció el auto de su entonces marido.

“Yo me separé de Jorge porque mi mejor amiga, entró en un motel y vio su auto“, explicó. Según su relato, su amiga la llamó a las 7 de la mañana, mientras ella estaba en Brasil, para contarle lo ocurrido.

“Me dice ‘no sé cómo decirte esto’, yo estaba en Brasil en ese momento y le dije, dime, y me dice: ‘estoy en un motel y vi el auto de marido estacionado en la cabaña de al frente"”, reveló.

Daniela Aránguiz vio a Jorge Valdivia por videollamada

“Yo en mi desesperación, le pedí a mi amiga que entre, me cuesta mucho recordar este momento, y me llamó por videollamada y me dice ‘lo voy a hacer por ti’“, añadió.

De acuerdo con Aránguiz, a través del celular pudo descubrir a Valdivia. “Me llamó por videollamada y yo grabo esto. La puerta está abierta, ella entra y lo primero que veo es la imagen de Jorge arriba de la cama y ella me empieza a enfocar. Veo preservativos en el suelo y lo único que él decía es ‘¿cómo le estás haciendo esto a la Dani?’“.

“Él le decía eso a mi amiga y yo decía ‘¿cómo no se da cuenta de que el que me está haciendo daño es él?’ Y después la gente dice ella quiere volver con él, ella está celosa”, planteó.

Finalmente, concluyó que “en vida volvería a vivir el tormento que viví con Jorge Valdivia, lo mejor que pude hacer para mí es salir de esa relación, nunca más tendría una relación con él, ni siquiera de amigo, porque me destruyó el ego, me destruyó mi dignidad como mujer y me expuso públicamente. Después que yo jamás, jamás le fui infiel, jamás miré para el lado, toda la vida fui una buena esposa, toda la vida fui una buena madre, fui la mujer perfecta, yo creo”.