Una jornada de largos duelos, mucho amor propio, y sobre todo, una sobredosis de buen tenis, se vivió este viernes en el Challenger 50 “Dove Men +Care” Concepción 2024.

El primer duelo de cuartos de final de singles tuvo como ganador al peruano Gonzalo Bueno (361 ATP), quien en casi tres horas de juego dejó en el camino al primer sembrado del torneo, el argentino Genaro Alberto Olivieri (198 ATP), con parciales de 4-6, 6-2 y 7-6(4).

“Me dio mucha bronca poder sacar para partido y no cerrarlo, sobre todo porque yo cometí errores y él no me lo ganó. Pero bueno, de esto aprendo para el próximo partido si es que me pasa lo mismo. Creo que después en el tiebreak no pensé mucho. Él también me ayudó un poquito ahí al inicio del tiebreak que falló dos bolas claves, y después en el match point creo que jugué el mejor punto del partido”, expresó Bueno, que a sus 20 años busca su segundo título de Challenger.

Gonzalo Bueno's drop shots are something else 👌 The 20-year-old fights past top seed Olivieri 4-6, 6-2, 7-6(4) to make the semis in Concepcion#ATPChallenger | @LegionSudam pic.twitter.com/cGljLjyPsy — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 26, 2024

El segundo ganador fue el argentino Juan Pablo Ficovich (246 ATP), quien dio cuenta de la promesa boliviana Juan Carlos Prado (490 ATP) en tres sets, con marcadores de 6-1, 3-6 y 7-6(5), en poco más de dos horas de lance.

“Lo más meritorio mío es que estuve en el partido, no me fui. Sacó para el partido también en el 6 a 5. Eso es lo más importante, y esto es competir: estar, estar, estar. Poder jugar un juego a veces, hay que estar las dos horas y media así”, indicó el segundo sembrado del torneo, quien busca su tercer título a nivel Challenger.

Rollercoaster in Concepción 🇨🇱@juampificovich defeats Prada Angelo in a spirited battle to reach the semifinals!#ATPChallenger | @LegionSudam pic.twitter.com/k9Sjxiqph0 — ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) April 26, 2024

El tercer matriculado en semifinales fue la gran sorpresa del torneo: el brasileño José Pereira (633 ATP), quien a sus 33 años -y viniendo desde la qualy- jugará su primera semifinal de Challenger, tras derrotar en una batalla de casi cuatro horas al joven ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (294 ATP), con parciales de 6-4, 4-6 y 7-5.

“Mentalmente fue una locura. Estaba peleando mucho contra mi cabeza, porque yo estaba arriba 6-4, 4-2, saqué, cuando él ya no jugaba tan bien, y perdí el set. Luego me encontré detrás, 3-2, y le quebré. Mentalmente estaba luchando mucho, pero sabía que tenía la oportunidad de llegar a una semifinal del Challenger. Es la primera vez en mi vida que lo había hecho. Así que seguí luchando, y al final gané. Como todo en la vida: hay que luchar hasta el final”, declaró el brasileño, quien se jugará el paso a la final contra el peruano Bueno.

¡Jose Pereira a semis! El brasileño venció por 6-4, 4-6 y 7-5 a Álvaro Guillen Meza 🇪🇨 y accedió a la semifinal del #ChallengerdeConcepción#ATPChallenger #dovemencare pic.twitter.com/e4tNsFEewu — Legión Sudamericana (@LegionSudam) April 26, 2024

El último clasificado a la ronda de los mejores cuatro fue Stefanos Sakellaridis (429 ATP), quien derrotó por 6-4, 0-6 y 6-3 al argentino Facundo Mena (406 ATP), y enfrentará en semifinales al también trasandino Juan Pablo Ficovich.

Punto, juego y partido para Sakellaridis, que vence a Facu Mena por 6-4,0-6 y 6-3, y es el cuarto semifinalista del #ChallengerdeConcepción #ATPChallenger pic.twitter.com/wK8KWM0hk1 — Legión Sudamericana (@LegionSudam) April 26, 2024

Los dobles

Este viernes se jugaron además las semifinales del cuadro de duplas, donde los primeros en avanzar a la gran final fueron los japoneses Seita Watanabe y Takaru Yuzuki, quienes protagonizaron una encarnizada lucha contra el domicano Roberto Cid Subervi y el turno Ergi Kirkin, derrotándolos por 6-3, 5-7 y 11-9.

“Creo que estábamos un poco nerviosos por la final porque es nuestra primera en el circuito de Challengers. El último set no lo jugué muy bien, pero Takeru me ayudó y simplemente nos gusta ser más agresivos, más activos, más peleadores, y tener más energía”, declaró Seita Watanabe, quien junto a su dupla remontaron dos puntos de partido en contra en el super tie break.

Sus rivales en el partido decisivo serán el australiano Patrick Karper y el británico David Stevenson, quienes derrotaron por 6-3 y retiro al binomio compuesto por el argentino Tomás Farjat y el peruano Gonzalo Bueno.

La programación de este sábado

Las semifinales de singles y la final de dobles se disputarán en su totalidad en la cancha central del Estadio Español de Chiguayante, en el siguiente orden:

Cancha central:

11 horas

– (6) Gonzalo Bueno (PER) vs (Q) José Pereira

– (Q) Stefanos Sakellaridis vs (2) Juan Pablo Ficovich (ARG)

– Seita Watanabe / Tareku Yuzuki (JAP) vs Patrick Harper (AUS) / David Stevenson (GBR)