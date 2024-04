Este viernes, Louis Tomlinson anunció quién será su telonero en Chile, puesto que se encuentra de gira por Latinoamérica y pisará el país el próximo 24 de mayo en el marco de su “Faith In The Future World Tour 2024”.

Durante las últimas semanas, se comenzó a especular sobre quién sería el encargado de la previa al concierto del ex One Direction y sus fans estaban utilizando las redes sociales para pedir al artista urbano chileno Kidd Voodoo.

Sin embargo, Louis decidió irse por otro camino y finalmente su telonero será Benjamín Walker, según informó a través de una publicación en Instagram, donde además dijo que “estoy contando los días para los shows”.

¿Quién es Benjamín Walker?

Benjamín Walker es un cantautor y guitarrista chileno que se inclina principalmente hacia el pop. En 2018 recibió una nominación al Grammy Latino como “Mejor nuevo artista” y representó a Chile en la competencia folclórica del Festival de Viña.

Además, Walker estudió Derecho en la Universidad de Chile y como artista también ha incursionado en la actuación, ya que a los 14 años tuvo un rol secundario en la teleserie de Canal 13 Charly Tango.

El cantante manifestó su emoción por telonear a Louis con un breve mensaje en Instagram: “this is happening”, escribió en una historia, que significa “está pasando”.

Recordemos que Louis Tomlinson pisará Chile para presentarse en el Estadio Bicentenario La Florida, en medio de una extensa gira por Latinoamérica y a dos años de su debut como solista en el país.

Sin embargo, la primera vez que vino fue en 2014, hace ya 10 años, durante una gira con One Direction.

“Las experiencias que he tenido, siendo bastante joven, siempre han sido bastante buenas acá. Así que estoy muy emocionado de poder traer el ‘Faith in the Future’, y me siento muy afortunado de poder hacer esto en solitario”, dijo en una entrevista reciente con BiobioChile.