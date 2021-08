Aunque su intención inicial era comprobar si era capaz de saltar durante 10 minutos sobre una cuerda, José Antonio Neme sorprendió a sus televidentes con una improvisada imitación de Freddie Mercury.

“Te ves igual a Freddie Mercury… Eres muy parecido”, comentó Paulina de Allende-Salazar luego que el periodista quedara en ropa deportiva intentando realizar los ejercicios con cuerda.

“I want to be free”, “Crazy Little Thing Called Love” y “Don’t stop me now” fueron algunas de las canciones de Queen que hicieron bailar al conductor.

“Gracias a Gino Lorenzini hemos visto cosas que no habíamos visto hasta ahora: ver bailar a Paulina”, señaló a modo de broma Diana Bolocco, compañera de Neme en la animación de “Mucho Gusto”.

El desafío de la cuerda se gestó tras los dichos del candidato presidencial Gino Lorenzini, quien prometió que, de ser electo presidente, regalaría una cuerda a cada habitante del país con el fin de incentivar el ejercicio.

“No es nada que yo baile: tuvimos a Freddie Mercury acá en el estudio”, respondió la periodista.

“Esta sección se llama ‘yo no tuve The Covers"”, comentó Bolocco entre risas, en relación al nuevo programa de imitadores de Mega. “Ahora puedo sumarme a la experiencia de Simón (Oliveros)”, contestó Neme.