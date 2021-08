La Asociación Chilena de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) manifestó su rechazo por la forma en que el tema fue abordado en el matinal Buenos Días a Todos, así como a los dichos emitidos por la psicóloga de Gendarmería, Andrea Castro.

Este lunes el matinal de TVN analizó la entrevista realizada por Informe Especial a Johanna Hernández, imputada por el asesinato de su expareja, el profesor Nibaldo Villegas.

Además de conversar sobre su solicitud de un trato diferenciado en la cárcel, donde cumple prisión preventiva, la conversación también derivó en su diagnóstico de Trastorno Bordeline.

“En la entrevista se ve a alguien que se contrae completamente pero no derrama una lágrima. Finalmente existe una pena muy manipulada para generar en el otro esta victimización que cualquier persona con el Trastorno bordeline trata de buscar constantemente”, afirmó Castro.

“En general (los pacientes bordeline) generan relaciones de parejas muy poco sanas, donde siempre se están víctimizando y siempre son ellas las maltratadas, las golpeadas, pero obvian la parte donde ellas se generan este tipo de relación”, agregó.

“Tienen múltiples relaciones de pareja, son muy inestables afectivamente y como han tenido muchas relaciones, se manejan también en sus relaciones y saben cómo sacar lo que ellas necesitan del otro”, declaró.

Disculpas públicas

La Agrupación TLP Chile de pacientes y familiares, exigió disculpas públicas tanto del canal y de Gendarmería de Chile por las declaraciones.

“Los dichos de la Sra. Andrea Castro, generalizan de manera incorrecta sobre lo que es el trastorno y aumenta la estigmatización ya sufrida en nuestro país para los pacientes con TLP”, sostuvieron desde la organización.

“Lamentamos que, ante estos juicios, también hayan sido amplificados por la conductora del programa Sra. María Luisa Godoy, quien tildó a las personas que padecen esta condición como con ‘manipuladoras, narcisistas y mentirosas’, mitos que escapan de la realidad”, añadieron.

También recalcaron que, siendo el tenor de la entrevista enfocada particularmente a un caso, “era innecesario hablar sobre la generalización del trastorno, más aún con el desconocimiento del mismo y dándose a entender (de manera incorrecta) que son características propias del TLP”.

“Lamentamos que, desde la TV pública, se estigmatice la salud mental, generando graves repercusiones en quienes padecemos TLP, ya que somos hijos, amigos, hermanos, profesionales, padres, etc”, sentenciaron.

“Más bien esperaríamos que en este espacio, se hablara de la inexistente ayuda estatal a esta patología, y de las dificultades que esto produce en quienes la tienen, más aún cuando existe tratamiento (altísimos costos en Chile) y que pueden ayudar a mejorar completamente la calidad de vida del afectado”, puntualizaron.

La visión desde los expertos

Al respecto, el reconocido psicólogo PhD Alex Behn, profesor Asociado de la Escuela de Psicología UC, director de Investigación del Instituto Milenio para la Investigación en Depresión y Personalidad (MIDAP), también mostró su desaprobación ante las palabras de la psicóloga.

“Expresan un profundo desconocimiento sobre la evidencia actual en torno al TLP y una confusión preocupante sobre las fronteras diagnósticas entre este trastorno y las personalidades antisociales, efectivamente caracterizadas por frialdad, déficit marcados en la empatía y relaciones utilitarias y manipuladoras”, explicó el también Vicepresidente de la International Society for the Study of Personality Disorders (ISSPD).

Agregó que “la profesional emite generalizaciones falsas, indicando que las personas con Trastorno Límite son todas ‘egocéntricas’ ‘manipuladoras’ ‘se victimizan’, ‘tienen muchas relaciones’, ‘estás siempre buscando un responsable fuera de ellos’, ‘tienen muy poca capacidad autocrítica’”.

“(Todas ellas) una serie de otras generalizaciones estereotipos, absolutamente falsas y ampliamente desacreditados por la comunidad clínica y científica”, dijo.

“Los que nos dedicamos al tratamiento, al estudio científico y al entrenamiento en el manejo del trastorno de la personalidad debemos frecuentemente intentar contrarrestar el efecto dañino de este tipo de declaraciones, en especial sobre las personas y familiares que sufren por el TLP”, sentenció.

Sensibilidad al rechazo

Según explicó el experto, las personas con este trastorno muchas veces experimentan miedos intensos y destructivos al abandono y al rechazo, en particular de seres queridos.

Esto se denomina “sensibilidad al rechazo” y “es un motor poderoso para la inestabilidad afectiva, lo que puede llevar a conductas de afrontamiento maladaptativas, incluyendo, ocasionalmente, intentos de controlar al resto de las personas”.

En estos casos, aunque inadecuadas, “el fin último de estas conductas es la estabilización emocional y se sitúa muy lejos de la manipulación utilitaria y ganancial de las personas con personalidades antisociales”.