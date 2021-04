Una curiosa situación quedó en evidencia este fin de semana en el noticiero de TVN, donde los nervios de un hombre previo a vacunarse no pasaron desapercibidos.

La escena ocurrió cerca del mediodía en uno de los vacunatorios de la comuna de La Pintana, en la Región Metropolitana, en medio de un despacho informativo.

Allí, se vio cómo un adulto reaccionaba con rechazo y nerviosismo al momento de la inoculación, con movimientos espasmódicos y hasta sudoración por largos segundos.

En la previa, el hombre se tapaba la cara, se tocaba la cabeza, se secaba la transpiración, escondía el brazo y evitaba mirar el pinchazo. En el primer intento, incluso, dejó escapar un grito camuflado de risa nerviosa.

La escena causó carcajadas en el equipo sanitario que asistió al involucrado, quienes terminaron aplaudiéndolo cuando el proceso terminó.

“Estamos observando a una persona que se está vacunando y le ha costado harto, pero es la excepción… Yo que soy exagerada, no sentí tanto dolor en al primera dosis”, comentó la reportera en terreno.

En redes sociales, la escena se convirtió en viral, desatando diversas comentarios de apoyo. “Es cierto. Es valiente. Hay gente que se ríe de este tipo de fobias o dicen ‘pero si no duele’. Pero no se trata del dolor. Las fobias son incontrolables y no hay ná q hacer”, comentó el usuario @MissChile007 en redes sociales.

