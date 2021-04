Varios coletazos dejó el scketch realizado por integrantes del programa Mi Barrio de Mega el pasado sábado, en el cual actores efectuaron una parodia del grupo coreano BTS, en la cual además aludieron al líder norcoreano Kim Jong Un e imitaron el idioma coreano.

La situación fue catalogada como “racista y xenófoba” por parte de los seguidores de la banda en Chile y el tema se viralizó por varios países durante el pasado domingo, llegando a México, Argentina e incluso Corea del Sur.

Sin ir más lejos un columnista de ese país llamado Jae-Ha Kim criticó la situación en redes sociales: “El racismo no tiene gracia. Repetir el nombre de un dictador no es inteligente. Burlarse de un idioma que no entiendes no es lindo. Estamos en 2021. Ya basta de esto”.

A aquellas críticas se sumó este lunes el diario norteamericano The New York Times, en donde un periodista llamado Russell Goldman hizo eco de lo realizado por los fans de la ‘boyband’.

“Una parodia en la televisión chilena de la boyband coreana BTS provocó una reacción internacional durante el fin de semana, lo que ilustra el poder de los muchos fanáticos del grupo y una mayor sensibilidad en todo el mundo hacia el discurso racista, particularmente anti-asiático”, indicó en uno de sus comentarios.

[THREAD] Last night, Chilean comedy TV show #MiBarrio (open TV channel available to the whole country) presented a parody performance of BTS, where all the jokes were based on racism and xenophobia, including mockery of their language, (cont.)

video cr; isidoradae pic.twitter.com/tBK8CYbbKs

— BTS Chile (@BTS_Chile) April 11, 2021