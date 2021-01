En diálogo con el diario español El País, Bad Bunny habló de su meteórica carrera musical y de sus planes para 2021 tras haber editado tres álbumes en 2020.

“Yo no soy músico. Un músico es quien toca un instrumento. Yo soy un artista que ve las cosas de forma diferente”, comentó Benito en una de las respuestas más celebradas por sus fans.

En otra, habló de las críticas que ha recibido el reguetón de parte de sus detractores: “Que digan lo que quieran de nuestra música urbana. Hay un mundo entero bailándola y disfrutándola sin prejuicios”, dijo.

A su vez, también se refirió a sus letras y a cómo estas son asimiladas por el público. “Puedo cantar ‘todas las veces que hicimos el amor’, pero no es honesto. Yo, si le cuento a un pana amigo mío que extraño a una chica, le digo: ‘Diablos, otra vez me acordé de cuando se lo metí en el parking de allí…’. Así se expresan muchas personas de mi nación”, dijo.

“El sexo juega aquí el mismo rol que en cualquier otro género. El bolero siempre estaba dedicado a una mujer y decía, de una forma linda, que se lo quería meter. Y la salsa, el merengue, la bachata…”, agregó.

Ya en el cierre de su diálogo con el matutino, el puertorriqueño responde esta película: ¿Se puede ser Bad Bunny y no estar loco?: “Algunos días es difícil”, responde sonriendo, “pero no me ha dado tiempo a volverme loco”, señaló.