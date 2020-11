Antonio Vodanovic desmintió los rumores sobre una supuesta discusión con Myriam Hernández durante una de las grabaciones de Yo soy.

Lo hizo mediante una entrevista con el diario El Mercurio, donde se refirió al trascendido con una rotunda afirmación: “Con Myriam tengo una relación de amistad de 40 años. Lo de la supuesta pelea es la noticia más absurda que he escuchado”.

“No me he dado el tiempo de desmentir, lo hago ahora porque se dio el tema. Pero tras terminar de grabar el programa, fuimos a un cóctel en la casa de Myriam con todo el equipo. También soy muy amigo de su marido (el productor musical Jorge Saint Jean)”, agregó el exconductor de TV.

En el mismo diálogo, Vodanovic se refirió a la suspensión del Festival de Viña del Mar 2021, anunciada semanas atrás.

“Es importante estimular la marca Festival de Viña y necesario hacer algo como un programa del recuerdo durante el próximo verano”, propuso.

“Se puede hacer online y solicitar a aquellos que nacieron en Viña del Mar que participen. Es momento de que los artistas, sobre todo los que nacieron en ese escenario, le devuelvan la mano al Festival de Viña”, añadió.

A su vez, descartó participar en las próximas elecciones municipales como candidato a alcalde por Viña del Mar. “Yo no soy político, no tengo lobby político… No sería candidato. A estas alturas de mi vida quiero vivir en paz”, dijo.