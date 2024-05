El bailarín Fabricio Vasconcelos respondió a las acusaciones de Sergio Rojas sobre su comportamiento en el evento "Makina 2000", donde se le señaló por supuestamente no saludar a ciertos fanáticos. Vasconcelos defendió a su esposa y calificó como mentira la versión de Rojas, a quien acusó de sentirse "pasado a llevar" por no haberle dado importancia. El bailarín lanzó duras críticas contra Rojas, tildándolo de miserable y feo, destacando que este inventó la situación por resentimiento.

Fabricio Vasconcelos utilizó sus redes sociales para responder una acusación que Sergio Rojas realizó en su contra respecto a su participación en el evento “Makina 2000“, el cual contó con la presencia de varios rostros del ya extinto programa, “Mekano“.

En concreto, el periodista dijo que el brasileño “andaba muy levantado de pompas (sic) y su esposa, muy mal educada” en el lugar, donde, según su relato como asistente, el bailarín no habría querido salir a saludar a algunos fanáticos presentes.

“No saludaron a la gente que estaba en el VIP. En el evento, Fabricio se negó a salir porque no estaban las condiciones“, explicó Rojas sobre la situación, consigna Página 7.

Fabricio arremete contra Sergio Rojas

“En general no respondo a comentarios de personas estúpidas o de personas que no me conocen. Pero allá va… Este evento fue mágico, hermoso, mucho cariño por ambos lados, del público hacia mí y de mí a la gente”, comenzó diciendo Fabricio en sus redes, detalla el mismo medio.

“Un día familiar donde estaba con mi hija y mi mujer, Mariela, que es una dulce con la gente. Realmente que diga eso de ella demuestra la mentira de este personaje”, continuó Vasconcelos.

El exintegrante de Axé Bahía indicó que la acusación de Rojas “se genera en particular por no haber saludado a una sola persona, a esta basura insignificante llamada Sergio Rojas, solo a él, a nadie más“.

“Se sintió pasado a llevar porque yo no le di importancia a su miserable presencia y no lo salude a él. Solo por este motivo inventa esta mentira, por lo picado que quedó. Así son los miserables de alma, basuras vivientes“, lanzó el bailarín.

Vasconcelos incluso emitió ciertas descalificaciones contra el comunicador: “Si miran su carrera, sigue después de 25 años haciendo pedazos a la gente, trabajando en ‘televisión’. Sigue siendo feo, pobre, miserable, chico, soltero, sin familia y sin futuro”, según recogió el citado portal.