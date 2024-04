Habla Julianno Sosa tras tiroteo en Peñaflor: "No está bien que me deseen la muerte"

Julianno Sosa, el cantante urbano chileno que ayer fue víctima de un ataque con armas de fuego en Peñaflor, reaccionó a través de redes sociales al hecho.

Mediante un mensaje a su comunidad en Instagram, Sosa agradeció las muestras de apoyo recibidas, desde artistas del género musical hasta seguidores anónimos. “Gracias a toda la gente que se preocupó por mí, estoy bien, me recuperaré pronto con Dios mediante”, dijo de entrada.

“Nuevamente Dios me regala otra oportunidad; nunca dejen de decir cuánto aman a sus seres queridos”, continuó a modo de moraleja.

“Esto me hace más fuerte, sigo luchando contra esos demonios, pero seguiré cambiando para bien, y escoger el buen camino… Perdono de todo corazón a toda esa gente que conoció mi peor versión y se quedó con ella”, escribió en Instagram.

Sobre este último punto, el cantante agregó: “No los juzgo, pero demostraré que no soy el mismo. No está bien que me deseen la muerte por mi pasado”, dijo.

“Soy un ser humano igual que ustedes, hijo, padre, amigo, soñador. Sé que soy una influencia también y ocuparé estas herramientas para hacer el bien. Gracias a dios y al universo nuevamente, y a todos mis fanáticos y amigos”, añadió.

Julianno Sosa: Herido en Peñaflor

El cantante urbano Julianno Sosa fue herido ayer miércoles con dos impactos de bala en la comuna de Peñaflor, al momento en que se dirigía en automóvil a un fundo de su propiedad.

De acuerdo a información de Radio Bío Bío, el ataque ocurrió alrededor de las 19:00 horas, cuando conducía su vehículo por Camino el Guanaco. En el fundo, se iba a realizar la grabación de un videoclip de música urbana.