El actor nacional Héctor Noguera, quien se encuentra promocionando su obra teatral “Hamlet deambula en círculos”, basada en sus relatos recopilados por su hijo Damián Noguera, se refirió a la gradual desaparición de destacados actores de la época dorada de las teleseries.

En conversación con BioBioChile, el artista se refirió a una ácida crítica que realizó Luis Alarcón, quien fue su colega en Romané, poco antes de fallecer, cuando acusó que su salida de la televisión se debía a “la ignorancia de los productores”.

“En televisión hace mucho rato que no tenemos contrato fijo o anual, solo se nos contrata por trabajo, por obra, entonces uno no pueda estar en todas las teleseries”, partió explicando. “Por lo general, los actores (hay) dos a tres teleseries donde están y después son llamados”, agregó.

Con ello, en contexto, el actor detrás del recordado Federico Valdivieso de Sucupira dijo: “Entiendo la posición de Luis (Alarcón), es un actor muy importante y no creo que nadie se olvide de él, ni los productores ni el público”.

“Creo que esa es una visión que él tuvo porque no lo estaban llamando, pero eso nunca es definitivo, no tiene por qué serlo. La huella que dejó Lucho en la televisión no se borra, queda para siempre”, sumó.

Acto seguido aseguró que “a nadie lo llaman de todas las teleseries”. “A lo mejor él pasó más que un número prudente de teleseries sin ser llamado, pero nadie ha dudado en Chile de su capacidad histriónica, ni su capacidad actoral, es una gran figura del cine, del teatro y la televisión y lo va a ser siempre“, concluyó.

En “Hamlet deambula en círculos”, Héctor Noguera protagoniza la obra junto a Catalina Stuardo, quien encarna a Gertrudis, la madre del Príncipe de Dinamarca. En ella juntos recuerdan fragmentos claves de esta historia clásica, que se funden con las reflexiones personales del protagonista, que están marcadas por el contexto político y social de la dictadura en Chile.